Eine repräsentative Längs­schnitt­­studie für Deutsch­land in Unter­nehmen ab 50 Mitarbeitenden zeigt deutliche Verän­derungen im Performance Management. Einer der Trends: Im Ver­gütungsmix spielen trotz der aktuellen Wirtschafts­lage Team­leistung und Unter­neh­mens­­erfolg eine immer größere Rolle – und zwar nicht nur für Führungskräfte.

Performance Management umfasst alle Aktivitäten und Prozesse, die auf die Leistung der Mitarbeitenden einwirken sollen. Welchen Fokus Unternehmen bei der Vergütung setzen, unterliegt einem stetigen Wandel. Während über viele Jahre variable Bonuszahlungen dominierten, zeichnet sich inzwischen ein deutlich breiteres Verständnis von Performance Management über Vergütung ab. Doch viele Diskussionspunkte bleiben: die Frage etwa, ob und falls ja, in welcher Ausgestaltung Unternehmen Mitarbeitende variabel vergüten sollten, wie groß der Nutzen solcher variablen Vergütungssysteme wirklich ist oder ob variable Vergütung sogar schaden kann. Zuletzt kamen mit der Coronapandemie neue Herausforderungen auf die Unternehmen zu – mit potenziellen Folgen für die Anreizsysteme.

Der vorliegende Beitrag untersucht, wie sich diese Diskussion in der Realität, sprich in den Betrieben in Deutschland, niedergeschlagen hat. Dazu nutzen wir Daten des Linked Personnel Panel (LPP), einer zweijährlichen repräsenta...