Performance Management bei Jägermeister: "You can only MEISTER what you can MEASURE"

Matthias Lange, Leiter des globalen Controllings, und Lubica Ziman, Managerin Reporting and Global Performance Management, führten die Konferenzteilnehmer in die Welt von Jägermeister ein. Das Unternehmen, bekannt für seine ikonische grüne Flasche und den Kräuterlikör, blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Seit der Erfindung des Rezepts im Jahr 1934 hat sich Jägermeister kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute in der siebten Eigentümergeneration ein global agierendes Unternehmen.

Performance Management: Weiterentwicklung und neue Ausrichtung

Der Vortrag drehte sich um die Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Performance Managements bei Jägermeister. Entsprechend der strategischen Ausrichtung wurde ein Steuerungskonzept entwickelt, welches strategische und finanzielle Zielsetzungen integriert. Anschließend wurde die neue Steuerungslogik in Reporting & Planung integriert und so in den Steuerungsprozessen verankert. Die SAP Analytics Cloud (SAC) wird dabei als Steuerungsplattform für Planung, Reporting & Analytics ausgebaut. Die Initiativen unterstreichen Jägermeisters Anspruch, eine datengetriebene Organisation zu werden und Effizienz und Effektivität der Unternehmenssteuerung kontinuierlich zu verbessern.

Bild: Horváth

Dashboard als zentrales Steuerungsinstrument

Für Jägermeisters Entscheidungsträger wurde ein Reporting Dashboard aufgebaut, das die Entwicklung hinsichtlich strategischer und finanzieller Ziele transparent macht. Die Integration aller Daten in einer einzigen Plattform (perspektivisch SAP Datasphere) ermöglicht im Dashboard Analysepfade entlang konsistenter und zuverlässiger Daten. So werden im Dashboard strategische und operative Ebenen miteinander verbunden. Das ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Unternehmensperformance und unterstützt fundierte Entscheidungen auf allen Ebenen. In der Jägermeister Corporate Identity sieht das Dashboard nicht nur modern aus, sondern ist eine wichtige Grundlage für Performance Reviews, in denen konkrete Maßnahmen definiert und getrackt werden.

Neue Steuerungslogik und Reporting in 10 Wochen

Das Projektteam hatte den Auftrag, die Qualität der Performance Reviews durch eine neuausgerichtete Steuerungslogik und ein nutzerfreundliches Reporting in zehn Wochen auf ein neues Level zu heben. Um einen erfolgreichen Projektabschluss in kurzer Zeit sicherzustellen, wurden gewisse Erfolgsfaktoren konsequent umgesetzt. Das Steuerungskonzept wurde vom Management top-down definiert und bottom-up validiert, was Geschwindigkeit und Akzeptanz gewährleistet hat. Pragmatische Mock-ups von Dashboardseiten haben eine fokussierte Implementierung und effiziente Nutzung von BI-Ressourcen sichergestellt. Der anschließende Feinschliff von Berichten wurde direkt im Tool vorgenommen. Die Daten-Governance wurde ausgebaut, um Datenqualität und Vertrauen in die Zahlen sicherzustellen. Ein weiterer Erfolgsfaktor war, Nutzerfeedback strukturiert einzusammeln und in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Dashboards zu berücksichtigen.

Ausblick M-AI-STER: Umsetzung eines AI Controlling Business Partners

Zum Abschluss des Vortrags gaben die Referenten einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen im Performance Management bei Jägermeister. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) um die Entscheidungsfindung weiter zu optimieren. Jägermeister kombiniert dabei integrierte KI-Funktionalitäten der SAC mit eigens entwickelten spezifischen KI-Anwendungen.

Identifizierte Anwendungsbereiche sind

die automatisierte Erstellung von Dashboardseiten,

Datenanalysen,

Predictive Forecasting und

Kommentierung inkl. Maßnahmenvorschläge.

Des Weiteren soll das intern entwickelte GPT-Modell "M-AI-STER" mit geschäftsmodellspezifischen Informationen trainiert werden und so zu einem "AI Controlling Business Partner" weiterentwickelt werden. Erste Pilotprojekte zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse und lassen darauf schließen, dass KI einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Performance Managements leisten wird.

Fazit: Der Vortrag bot einen umfassenden Einblick in die innovativen Ansätze von Jägermeister im Bereich Performance Management. Durch den Einsatz moderner Technologien und die kontinuierliche Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens und seiner Mitarbeiter gelingt es Jägermeister, sowohl strategische als auch operative Ziele erfolgreich zu erreichen. Die vorgestellten Methoden und Tools bieten wertvolle Anregungen für andere Unternehmen, die ihre Steuerungsinstrumente optimieren möchten.