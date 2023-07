Reinhard Bleiber hat nach dem Abschluss als Diplomkaufmann über die Softwareentwicklung und die IT-Verantwortung in die kaufmännische Leitung mittelständischer Unternehmen gefunden. In verschiedenen international tätigen Unternehmen konnte er umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung mit dem Schwerpunkt auf Finanzen, Controlling, Einkauf und IT erwerben. Seit mehr als 20 Jahren gibt Herr Bleiber sein Wissen und seine Erfahrungen in vielen Fachbüchern und digitalen Fachbeiträgen weiter. Heute ist er aus dem Ruhestand heraus weiter als Autor und Berater tätig.