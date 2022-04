Ukraine-Krieg: Auswirkungen in der Anlagenbuchhaltung

Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sind die Waren- und Zahlungsströme verändert oder sogar unterbrochen worden. Das hat Auswirkungen auf bestehende Geschäfte mit Russland und der Ukraine und für die Zukunftsaussichten der Geschäftsbeziehungen. Die Aufgaben, die in der Anlagenbuchhaltung entstehen, stellt Ihnen heute Herr Bleiber zusammen.

Tochtergesellschaften in Ukraine oder Russland: Vermögenswerte müssen neu bewertet werden

Das Anlagevermögen eines deutschen Unternehmens zeigt immer dann Werte mit engem Bezug zu Russland oder der Ukraine, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten sehr intensiv sind. Z.B. können eigene Tochtergesellschaften in den Ländern verkaufen oder produzieren, es gibt Vermögenswerte des deutschen Unternehmens bei Partnern in den betroffenen Ländern oder es gibt Vermögensteile, die ohne Geschäftsmöglichkeiten in den Kriegsnationen an Wert verlieren. Diese müssen am nächsten Stichtag, an dem eine gesetzeskonforme Bilanz aufgestellt wird, neu bewertet werden.

Beteiligungen: Was zu tun ist, wenn der Wert sinkt

Viele Großunternehmen, aber auch Mittelständler und zunehmend kleinere Unternehmen haben für ihre Aktivitäten in Russland oder der Ukraine eigene Gesellschaften gegründet. Der Wert dieser Beteilung, gleichgültig ob 100 % der Gesellschaftsanteile im Eigentum sind oder ob es andere Gesellschafter gibt, wird im Anlagevermögen ausgewiesen. Im Krieg kann eine ukrainische Tochtergesellschaft zerstört worden sein oder kann in anderer Form auch zukünftig ihrem Geschäft nicht oder nicht zu hundert Prozent nachkommen. Die russischen Unternehmen der Gruppe können von Sanktionen betroffen sein, in Belarus werden die Aktivtäten durch Sanktionen oder weitergehende Auswirkungen gestört.

All das führt dazu, dass der Wert der Beteiligung sinkt, im schlechtesten Fall auf null. Diese Wertkorrektur muss im Anlagevermögen dargestellt werden, eine Abschreibung ist vorzunehmen. Das hat Auswirkungen auf den Gewinn des Unternehmens und dadurch auch auf die zu erwartende Steuerlast, die Liquidität wird direkt nicht beeinflusst. An dieser Stelle wird auf eventuelle Darlehen der Mutter- an die Tochtergesellschaft hingewiesen. Auch diese müssen entsprechend ihrer Rückzahlungswahrscheinlichkeit neu bewertet werden. In der Regel erfolgt eine Abwertung.

Hinweis: Dokumentation Da eine Abwertung der Beteiligung die Steuerberechnungsgrundlage reduziert, wird dieser Vorgang vom Finanzamt besonders geprüft. Es ist hilfreich, die Gründe und das Vorgehen bei der Wertermittlung exakt zu dokumentieren. Damit kann dem Betriebsprüfer erklärt werden, wie der Buchhalter die Neubewertung vorgenommen hat.

Vermögenswerte im betroffenen Ausland

Es gibt viele Gründe, warum eine deutsches Unternehmen eigene Vermögenswerte bei Partnern in Russland oder der Ukraine haben kann. So können bei Handelsgesellschaften im entsprechenden Land Vorführgeräte von Maschinen stehen oder der Partner bildet Russen und Ukrainer an Systeme aus, die dem deutschen Unternehmen gehören, aber im Seminarraum des ausländischen Händlers stehen. Üblich ist es in einigen Branchen auch, Anlagen zur Verarbeitung der Produkte aus Deutschland in den Räumen der Kunden in den betroffenen Ländern aufzustellen. Das dient dem Verkauf der Produkte des Unternehmens. Diese Vermögenswerte werden in der Anlagenspiegel in der deutschen Buchhaltung ausgewiesen und regelmäßig abgeschrieben.

Die Kriegshandlungen und die darauffolgenden Sanktionen haben dazu geführt, dass diese Vermögensteile u.U. nicht mehr genutzt werden oder sogar zerstört wurden. Der Zugriff auf die Teile ist aktuell unmöglich, die zugrundeliegenden Geschäftsbeziehungen sind infrage gestellt. Damit verlieren die Vermögensteile des deutschen Unternehmens im betroffenen Ausland erheblich an Wert. Eine Sonderabschreibung ist notwendig.

Immaterielle Vermögensteile müssen neu bewertet werden

Wenn das deutsche Unternehmen den Marktzugang in der Ukraine oder in Russland gekauft hat, steht als Ergebnis oft der Kundenstamm als immaterielles Wirtschaftsgut im Anlagevermögen. Weitere Beispiele sind Patente oder gewerbliche Schutzrechte für das Gebiet der betroffenen Länder, die im Anlagevermögen ausgewiesen werden. Auch diese müssen in der Buchhaltung des deutschen Unternehmens neu bewertet werden. In der Regel erfolgt eine Abschreibung des Werte.

Auswirkungen der Maßnahmen in der Buchhaltung Liquidität Gewinn Steuerzahlungen Abschreibung der Beteiligungswerte neutral negativ reduzierend Sonderabschreibung von Vermögensteilen neutral negativ reduzierend Abschreibung immaterieller Wirtschaftsgüter neutral negativ reduzierend





