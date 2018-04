Fehler in der Buchhaltung können nicht akzeptiert werden. Fehler in Stammdaten, die zu falschen Buchungen führen können, müssen daher von vornherein verhindert werden. In Kapitel 4 werden verschiedene Lösungsansätze vorgestellt, um Fehler in den Stammdaten und die daraus entstehenden Probleme zu vermeiden.Weiter