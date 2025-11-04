Haufe Online Redaktion
Podcast: Vom Fitnessstudio in die Steuerkanzlei
Bild: Haufe Online Redaktion Gergö Cserkuti gewährt er einen Einblick, wie der Bewerbungs- und Einstellungsprozess bei ihm verlaufen ist, und was er sich von seiner Tätigkeit verspricht.

Wie können Kanzleien Quereinsteiger gewinnen und langfristig binden? Gergö Cserkuti erzählt im Gespräch mit Florian D. Weber, wie er als Fitnesswissenschaftler seinen Weg in die Steuerberatung fand und was ihn überzeugt hat, diesen Karriereweg einzuschlagen.

Der Fachkräftemangel ist auch in der Steuerbranche spürbar. Doch wie gelingt es Kanzleien, neue Talente zu gewinnen? Gergö Cserkutis Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass auch Quereinsteiger eine Bereicherung sein können – wenn man ihnen Chancen gibt und sie ernst nimmt.

Nach sieben Jahren im Sport- und Fitnessbereich suchte Gergö Cserkuti nach einer neuen Herausforderung. Ein Zufall führte ihn zur Stellenanzeige einer Steuerkanzlei. Obwohl sein erstes Bewerbungsgespräch erfolglos blieb, ließ er sich nicht entmutigen und bewarb sich weiter – mit Erfolg.

Seine heutige Kanzlei überzeugte ihn durch ein außergewöhnliches Bewerbungsgespräch: Statt nur Lebenslaufdaten abzufragen, wollten die beiden Kanzleichefs mehr über seine Persönlichkeit erfahren. „Es war kein typisches 08/15-Gespräch“, so Gergö Cserkuti. Diese Wertschätzung schaffte Vertrauen – ein Schlüsselmoment für seine spontane Zusage.

Neben seiner persönlichen Geschichte bietet der Podcast wichtige Impulse für Kanzleien:

  • Fachkräftemangel aktiv begegnen: Wie wichtig sind persönliche Gespräche bei Bewerbungen?
  • Offene Kommunikation fördern: Warum klare Abläufe und gegenseitiges Vertrauen entscheidend sind.
  • Talente fordern: Eigenverantwortung statt Praktikantenklischees schafft Motivation.
  • Flexibilität ermöglichen: Nicht jeder Berufseinsteiger hat einen festen Karriereplan – warum das eine Stärke sein kann.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.

