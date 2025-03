Das waren die Tax Talks 2025

Die Tax Talks 2025 standen im Zeichen von Effizienz und cleverem Kanzleimanagement. Durch praxisnahe Tipps und kreative Lifehacks zeigten die Expertinnen und Experten, wie der Kanzleialltag erleichtert werden kann.

Viele Steuerberaterinnen und Steuerberater wünschen sich einen leichteren Kanzleialltag. Das Ziel ist weniger Zeitdruck, mehr Freude an der Arbeit und zufriedene Mitarbeiter. Die Tax Talks 2025 boten zahlreiche Ansätze, wie diese Ziele erreicht werden können.

Florian D. Weber führte durch die Veranstaltung und Nicola Trayer von der Haufe Fachredaktion präsentierte digitale Werkzeuge, wie etwa Software für elektronische Unterschriften, Hilfen für Mandanteninformationen und smarte KI als Kanzleihelfer, die den Arbeitsablauf erleichtern können.

Kanzleiorganisation: Vom Status Quo zur Zukunftsvision

Thorsten Hesse, Trainer, Redner und Autor, behandelte in seinem Vortrag die Frage, wie Kanzleien vom Status Quo zu einem tragfähigen Zukunftsbild gelangen können. Er begann mit einer Anekdote, die exemplarisch für die Herausforderungen in der Branche steht: Ein Kanzleiinhaber berichtete ihm von hoher Arbeitsbelastung und der Schwierigkeit, Mandanten abzulehnen, selbst wenn sie nicht positiv zum Deckungsbeitrag beitragen. Diese Belastung führte zur Kündigung einer Mitarbeiterin mit der Begründung, dass zu viel Arbeit und fehlende Strukturen vorhanden seien. Der Inhaber fragte sich, wie er Zuversicht gewinnen und seine Kanzlei so aufstellen könne, dass er gut arbeiten und die Arbeitsbelastung reduzieren kann, um nicht mehr am Wochenende arbeiten zu müssen.

Thorsten Hesse gab in seinem Vortrag konkrete Tipps, um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Dazu gehören Preisanpassungen, die Entwicklung der richtigen Fähigkeiten und Einstellungen bei der Kanzleiführung sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere im Bereich Führung. Er zeigte auf, wie Kanzleien an einem Zukunftstag ihre Herausforderungen strukturiert angehen können. Sein Appell lautete: „Beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema KI, um das Problem des Fachkräftemangels zu umgehen oder um früher in den Feierabend gehen zu können. KI entfaltet ihre volle Wirkung nur, wenn Sie Ihren Digitalisierungsgrad weiterentwickeln.“ Er ermutigte: „Schauen Sie von außen auf Ihre Kanzlei und gehen Sie die für Ihre Wunschkanzlei nötigen Veränderungen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern strukturiert an.“

Der 100-Tage-Plan als Gamechanger für Steuerkanzleien

Sophie Eichstädt, Steuerberaterin und Dozentin, stellte den 100-Tage-Plan vor, der ihrer Kanzlei entscheidende Veränderungen brachte. Sie sagte: „100 Tage sind lang genug, um echte Veränderungen zu bewirken – und kurz genug, um den Fokus nicht zu verlieren.“ Der Plan helfe, Struktur zu schaffen und Bürokratie zu vermeiden.

Kommunikationsverbesserung mit dem DISG-Modell

Ralf Bürgelin, Steuerberater und Kanzleiinhaber, sprach über das DISG-Modell zur Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Kanzlei. Das DISG-Modell ist darauf ausgelegt, zunächst sich selbst besser kennenzulernen. Bürgelin unterstrich, wie entscheidend das eigene Verhalten für die Art der Kommunikation ist: „Mein Verhalten beeinflusst meine Kommunikation, deshalb muss ich mein Verhalten kennen.“

Das Modell sei nicht nur hilfreich, um die persönliche Kommunikation zu verbessern, sondern auch um die Verhaltensweisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu verstehen. Dadurch könne die Kommunikation in der Kanzlei insgesamt gesteigert werden. Bürgelin betonte: „Glückliche Mitarbeiter arbeiten besser, deshalb lohnt es sich, ab und zu innezuhalten und das eigene Verhalten kennenzulernen und zu hinterfragen.“

Wie Steuerberater ihre Hausaufgaben machen können

Andreas Schollmeier, Steuerberater und Kanzleiinhaber, sprach über die "Hausaufgaben", die Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber machen müssen, um besser arbeiten zu können. Er erläuterte, welche Weichen er stellen musste und welche Tipps er daraus für andere Kanzleien ableitet. Auch er sprach zunächst ein Grundproblem an, was viele Kanzleiinhaber kennen: „Wenn man sich selbstständig macht, sind auf einmal ganz andere Skills notwendig, als die, die man etwa bei der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung gelernt hat. Skills wie etwa Digitalisierung, Automatisierung, Prozessoptimierung und Teamführung.“ Diese Themen müsse man aber in einer Kanzlei angehen, um besser arbeiten zu können.

Sein großes Thema: Zeiteinsparung. „Es ging mir darum, Mandantenaufgaben schneller zu erledigen und mein Endergebnis war dann die Einführung der Viertagewoche. Das muss aber nicht in jeder Kanzlei das Endergebnis sein.“ Er stelle sein „Rad des Glücks“ vor. Eine Zusammenfassung von dem, was er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, um besser arbeiten zu können, und um so ihre Arbeits- und Lebensqualität zu verbessern. Sein Appell: „Seien Sie offen und nutzen Sie alle Möglichkeiten, um Ihren Kanzleialltag und somit auch Ihr Leben angenehmer zu gestalten.“

Der Weg in die papierlose Steuerkanzlei

Andreas Bartsch führte in die digitalen Prozesse seiner Kanzlei ein. In seiner Kanzlei wird seit 2017 vollständig digital gearbeitet, wobei Microsoft OneNote seit 2016 und Microsoft Teams seit 2020 genutzt werden. Bartsch zeigte detailliert, wie diese Tools eingesetzt werden, um Arbeitsschritte zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zu optimieren.

Bartsch unterstrich die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit in der Kanzlei smarter zu gestalten und hob hervor: „Digitale Prozesse machen das Kanzleileben einfacher.“ Seine Ausführungen zeigten, wie ein papierloses Büro nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Arbeitsqualität in der Kanzlei verbessert.

Wege zu einem effizienteren Kanzleialltag

Die Tax Talks 2025, die als Onlineseminar abrufbar sind, boten eine Fülle von wertvollen Impulsen für Steuerberaterinnen und Steuerberater, die nach einem leichteren Kanzleialltag suchen. Mit dem Ziel, Zeitdruck zu verringern, die Freude an der Arbeit zu steigern und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, präsentierten die Referentinnen und Referenten praxisnahe Ansätze und bewährte Methoden.

Von der digitalen Transformation über das Erledigen von Hausaufgaben bis hin zu Kommunikationsmodellen und Strukturplänen – die Veranstaltung zeigte, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Kanzleialltag effizienter und angenehmer zu gestalten.