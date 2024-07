Podcast: Was angehende Steuerfachleute wollen

In der aktuellen Folge von "Verhör(t)" gibt Steuerberaterin und Dozentin Jennifer Frenken einen Einblick in die Themen, die junge Steuerexperten in den Pausen ihrer Seminare immer und immer wieder besprechen. Gemeinsam mit Florian D. Weber spricht sie über Chancen und Herausforderungen für Kanzleien, die die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen.

Was junge Steuerexpert:innen wollen

"In den Pausen bekomme ich immer wieder dieselben Themen mit: Es geht oft ums Onboarding, oder überhaupt um das Gesehenwerden in den Steuerkanzleien."

Als Dozentin weiß sie, dass die wirklich wichtigen Gespräche ihrer Seminarteilnehmer:innen oft in den Pausen und nach Seminarende stattfinden. Denn dort findet der eigentliche Austausch unter Gleichgesinnten statt. Es wird offen darüber gesprochen, wie die Arbeit in der eigenen Kanzlei ist, was gut und was weniger gut läuft und was man sich darüber hinaus noch wünschen würde.

Jenny Frenken beteiligt sich gerne an diesen Gesprächen und hat dadurch ein Gefühl entwickelt, was (junge) Menschen wollen und was sie nicht wollen. Sie motiviert ihre Studierenden, Themen offen anzusprechen und für die eigenen Interessen einzustehen. Sie will nicht nur ihre eigene Leidenschaft für den Beruf als Steuerberaterin weitergeben. Sie möchte auch dazu beitragen, dass angehende Kolleg:innen das Arbeitsumfeld vorfinden, für das sie selbst so brennt.









