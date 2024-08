Unternehmenskommunikation in der Steuerkanzlei

Sollten Steuerkanzleien sich mit Unternehmenskommunikation beschäftigen? Unbedingt, sagt Kommunikationsexpertin Kathleen Mütze im aktuellen Verhör(t)-Podcast.

Kommunikation ist alles – und alles ist Kommunikation. Deshalb ist sie unverzichtbar, auch für Steuerkanzleien. Doch gerade weil Kommunikation allgegenwärtig ist, fällt es oft schwer, sie von anderen Themen abzugrenzen und sie gleichzeitig gezielt einzusetzen.

Worauf sollten Steuerkanzleien also achten, wenn sie sich mit Kommunikation beschäftigen? In welchen Bereichen spielt sie eine entscheidende Rolle, und wie gelingt es, dieses Thema strategisch anzugehen?

Diese Fragen beleuchtet Kommunikationsexpertin Kathleen Mütze im aktuellen Verhör mit Florian D. Weber.

Kathleen Mütze, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation in einer Steuerkanzlei, spricht darüber, wie sie in die Steuerbranche gekommen ist, was sie an ihrer Arbeit fasziniert und warum sie überzeugt ist, dass Unternehmenskommunikation für Steuerkanzleien unerlässlich ist.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.