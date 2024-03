Vom Steuerberater zum Prozess-Optimierer

"Viele Kanzleien können die Tools gar nicht einsetzen, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Da fehlt es schon an der Basis." Florian Gößmann-Schmitt findet in dieser Podcastfolge klare Worte für die Steuerbranche und hat einige Verbesserungsvorschläge.

Der ehemalige Inhaber einer Steuerkanzlei Florian Gößmann-Schmitt macht seinem Ärger Luft: Die Steuerbranche jammere über alle möglichen Themen, mache aber ihre eigenen Hausaufgaben nicht. So sei es wenig verwunderlich, dass die Arbeit immer mehr und die Fachkräfte immer weniger werden. Jammern dürfe jedoch nur, wer seine Hausaufgaben gemacht habe. Und das sind, nach der Erfahrung von Florian Gößmann-Schmitt, zu wenige.

Im aktuellen Verhör erzählt er als Gast von Florian D. Weber, was ihn so ärgert und warum. Unter anderem beklagt er, dass Kanzleien im Jahr 2024 noch nicht in der Lage sind, sich aufgrund mangelnder Prozessoptimierung auf das eigentliche Kerngeschäft – die Beratung – zu fokussieren. Seiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, um die Branche zukunftsfest auszurichten.

In dem kontroversen Gespräch findet er teils deutliche Worte für seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.









