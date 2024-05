Podcast: Warum ein Steuerberater in die Schule geht

Wie kann der Beruf des Steuerberaters spannend erklärt werden? Steuerberater Frank Bolt musste sich genau diese Frage stellen, als er in die Schule seiner Tochter eingeladen wurde, um über seinen Beruf zu sprechen. Im Verhör mit Florian D. Weber erzählt er, wie es gelaufen ist.

Steuerberatung auf den Punkt gebracht

"Es ist unsere Aufgabe, die spannenden Seiten des Berufes aufzuzeigen und das Interesse junger Menschen zu wecken. Viele würden sich wirklich wundern, wenn sie wüssten, wie viele spannende Einblicke wir bekommen", sagt Frank Bolt im Podcast.

Er hat sich entschieden, den Beruf des Steuerberaters an der Schule seiner Tochter vorzustellen. Und er erlebt das, was fast schon erwartbar war: Viele Schüler:innen haben keine wirklich konkrete Vorstellung davon, was ein Steuerberater eigentlich den ganzen Tag lang macht.

Welche Erfahrungen Frank Bott gesammelt hat, wie er den Schülerinnen und Schülern den Beruf näher bringt und was sein Fazit dieser Vorstellung ist, erzählt er in der aktuellen Folge von "Verhör(t)". Er gibt einen Einblick in seine Herangehensweise und die Geschichte, die er an diesem Tag erzählt hat.

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.