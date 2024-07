Unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen

Schleswig-Holsteinisches FG: Ausländische Steuerberatungsgesellschaft als Bevollmächtigte

Die im Steuerberatungsgesetz geregelten Anforderungen an die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen durch eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige Steuerberatungsgesellschaft verstoßen nicht gegen die unionsrechtliche Dienstleistungsfreiheit. So entschied das Schleswig-Holsteinische FG im zweiten Rechtsgang. Weiter