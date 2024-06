Podcast: Das ist CoPilot Tax

Die Entwickler der KI-Anwendung CoPilot Tax stellen sich im aktuellen Verhör(t) den Fragen von Moderator Florian D. Weber. Er ergründet, was die KI alles kann und welche Vorteile sie ihren Nutzerinnen und Nutzern verspricht.

"Der wesentliche Vorteil im Vergleich zu anderen Anwendungen ist sicherlich, dass der CoPilot Tax sich auf das Wissen aus dem Haufe Steuer Office bezieht, das somit fachlich und inhaltlich geprüft ist".

Bisher am Markt verfügbare KI-Anwendungen greifen auf eine unglaubliche Menge an Wissen zurück. Letztlich auf all das Wissen, das auf der Welt verfügbar ist und mit dem die Modelle trainiert wurden. Was zunächst wie ein großer Vorteil klingt, entpuppt sich schnell als Schwierigkeit. In der täglichen Arbeit bedeutet das für Steuerexpert:innen nichts anderes, als dass sie letztlich alles, was die KI ausgibt, noch einmal überprüfen müssen. Von "Rechtssicherheit" kann keine Rede sein.

Fachexpertise bringt Verlässlichkeit

Doch das soll sich ändern. Der CoPilot Tax von Haufe verspricht inhaltlich und fachlich geprüfte Inhalte, die um ein vielfaches verlässlicher sind, als das, was andere KI-Anwendungen hervorbringen. Er greift dafür ausschließlich auf das Wissen aus dem Haufe Steuer Office zurück. Dieses Wissen stammt von zahlreichen Autor:innen mit Fachexpertise und ist zusätzlich durch eine Redaktion geprüft.

Doch ist diese Einschränkung des Wissens nicht ein Problem beim Beantworten von steuerlichen Fragestellungen? "Keinesfalls, im Gegenteil!" - sagen zumindest Tilman Ludewigt und Andreas Dersch.









