STAX 2024: BStBK startet Befragung

Die BStBK hat am 29.4.2024 die vierte STAX-Erhebung gestartet. Mit der Online-Befragung sollen neue Einblicke in die aktuelle Lage und Zukunft des Berufs­stands gewonnen werden.

Hierfür wählten die 21 Steuer­berater­kammern rund 22.000 Steuer­berater im Vorfeld zufällig aus und kon­taktier­ten diese per E-Mail.

Appell an Steuerberater

Präsident der Bundes­steuer­berater­kammer (BStBK) Prof. Dr. Hartmut Schwab appellierte an die ausge­wählten Berufs­ange­hörigen: "Be­teiligen Sie sich zahlreich an STAX 2024! Mit einer regen Teil­nahme können wir neue aus­sage­kräftige Erkennt­nisse für unsere Zukunfts­projekte erlangen und diese im Sinne des Berufs­stands nutzen. So wissen wir zu­künftig noch besser, wo der Schuh drückt. Das ist auch in Ihrem Interesse." Mit ge­zielten Fragen gibt die STAX-Umfrage u. a. Auf­schluss über die wirt­schaft­liche Ent­wicklung der Steuer­berater­kanzleien, ihre Personal­struktur, ihr Arbeits- und Fort­bildungs­verhalten sowie die Zu­frieden­heit des Berufs­standes.

Schwer­punkte der Umfrage

Zu den ausge­wählten Schwer­punkten der Umfrage erklärt Prof. Schwab: "Für viele Kanz­leien sind der Fachkräfte­mangel und die stetig wachsende Digi­talisier­ung große Heraus­forderungen. Grund genug, diese Themen bei der aktuellen STAX-Umfrage in den Fokus zu rücken. So können wir die Steuer­berater­innen und Steuer­berater hierzu auch zukünftig wirkungs­voll gegenüber Politik, Ver­waltung und Öffentlich­keit vertreten. Wir haben das Ohr direkt am Berufs­stand."

Die Aus­wertung von STAX 2024 ver­öffentlicht die BStBK voraus­sichtlich Ende des Jahres.

Quelle: BStBK, Pressemitteilung v. 29.4.2024