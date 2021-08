StA prüft die Aufnahme von Ermittlungen wegen der Flutkatastrophe

Sind konkrete Personen strafrechtlich für die vielen Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal mitverantwortlich? Spielen menschliches Versagen und Fahrlässigkeit eine Rolle? Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft u.a. ein Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung vorliegt, der die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechtfertigt.

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal mit mindestens 138 Todesopfern stellt sich zunehmend die Frage, ob auch menschliches Versagen und politische Versäumnisse eine Rolle gespielt haben. War die Katastrophe vorhersehbar? Hätten die Folgen durch den Bau besserer Schutzdämme und Schutzwälle gemildert werden können? Ist die Bevölkerung zu spät gewarnt worden? Gab es Pannen in der Meldekette? Hätte die Bevölkerung schneller evakuiert werden können und müssen?

Strafrechtsrelevante Vorwürfe: Verspätete Warnungen und Evakuierungen

Einige Menschen sind wohl der Auffassung, dass es Fehlverhalten und Pannen gab und haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Deutsche Wetterdienst schon früh vor extremem Hochwasser gewarnt und automatisierte Warn-Mails an die zuständigen Behörden versandt.

Wurden die Warn-Mails ernst genug genommen?

Die Frage steht im Raum, ob die an Bund, Länder und Landkreise versandten Warn-Mails von den Behörden hinreichend ernst genommen wurden und aus welchem Grund die Warnungen zwar die Behörden, aber die betroffene Bevölkerung nicht rechtzeitig erreicht haben.

Weitere Diskussionspunkte sind: Hat es an Notfallplänen gefehlt; haben die in der Warnkette Verantwortlichen rechtzeitig gehandelt, kam die Evakuierung der Bevölkerung in den von den Hochwasserwarnungen besonders betroffenen Gebieten zu spät?

StA prüft Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung

Die StA Koblenz prüft diese Fragen im Rahmen einer Vorermittlung. Nach einer offiziellen Pressemitteilung der StA prüft man die

„Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung“ und möglicherweise der unterlassenen Hilfeleistung.

Noch kein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die förmliche Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung gemäß § 222 StGB, der fahrlässigen Körperverletzung gemäß § 229 StGB oder der unterlassenen Hilfeleistung gemäß § 323c StGB ist bisher nicht erfolgt. Nur wenn die StA zu dem Ergebnis kommt, dass die ermittelten Vorgänge den Anfangsverdacht einer fahrlässigen Tötung oder fahrlässigen Körperverletzung begründen können, würde formal ein Ermittlungsverfahren gemäß § 152 Abs. 2 StPO eröffnet.

Kein Ermittlungsverfahren ohne plausiblen Anfangsverdacht

Gemäß § 152 Abs. 2 StPO darf die StA erst dann ein förmliches Ermittlungsverfahren einleiten, wenn

„zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat“

vorliegen.

Kriterium des Anfangsverdachts hat zweifache Schutzfunktion

Das Kriterium des Anfangsverdachts ist eine beabsichtigte rechtliche Hürde für die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Der Hürde des Anfangsverdachts für staatsanwaltschaftliche und polizeiliche Ermittlungen kommt nach dem Gesetz eine Schutzfunktion für die von polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Betroffenen zu. Die Vorschrift schützt Betroffene vor Ermittlungen aufgrund bloßer, nicht durch Tatsachen belegter Vermutungen. Liegt ein solcher Anfangsverdacht vor, so besteht umgekehrt allerdings auch eine Pflicht der Staatsanwaltschaft zum Tätigwerden (Legalitätsprinzip).

Nach anfänglicher Zurückhaltung prüft StA nun Anfangsverdacht

In der vergangenen Woche hatte die für den Landkreis Ahrweiler zuständige StA Koblenz noch am 30. Juli offiziell mitgeteilt, keinerlei Veranlassung für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen für den Katastrophenschutz verantwortliche Personen zu sehen. Dies hat sich - möglicherweise infolge bereits eingegangener Strafanzeigen - inzwischen geändert. Die StA hat mitgeteilt, dass sie nun das Vorliegen eines Anfangsverdachts prüft und in die Vorermittlungen Presseberichte, Feststellungen aus Todesermittlungsverfahren und polizeiliche Hinweise einbezieht.

Wurde der Katastrophenfall zu spät ausgerufen?

Im Fokus der neuen Erkenntnisse steht dabei wohl die Warnung vor einem enormen Hochwasser, die der Landkreis Ahrweiler im Vorfeld der Katastrophe vom 15.7.2021 erhalten hatte. Trotz frühzeitiger Warnung hatte der Landkreis in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erst gegen 23:00 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen.

Erst die Ausrufung des Katastrophenfalls durch den Landkreis setzt die örtlichen Alarmketten in Gang und führt zur Mobilisierung der Rettungskräfte. Die Kernfrage, die sich stellt, ist nun, ob die Ausrufung des Katastrophenfalls zu spät erfolgte.

Hätte der Landkreis Ahrweiler früher handeln müssen?

Nach einem Bericht der FAZ hatte das Landesamt für Umwelt in mehreren E-Mails auch den später eingetretenen ungewöhnlich hohen Pegelstand der Ahr prognostiziert. Der Pegelstand der Ahr war am 15. Juli bis auf 7 m angeschwollen, das ist fast doppelt so viel wie der Pegelstand von 3,70 m beim bisherigen Jahrhunderthochwasser im Jahr 2016. Der für den Katastrophenschutz zuständige Landkreis soll sehr präzise vom zuständigen Landesamt für Umwelt über diese bevorstehende extreme Hochwassersituation informiert worden sein. Es stellt sich daher die Frage, weshalb diese Warnung nicht sofort an die Bevölkerung weitergegeben wurde und warum nicht frühzeitig Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Bisher kein Anfangsverdacht gegen konkrete Personen

Der Landrat des Kreises hat eine persönliche Verantwortung zurückgewiesen. Gegenüber dem SWR betonte er, verantwortlich für die Alarmierung der Bevölkerung sei die technische Einsatzleitung. Diese habe auch gehandelt, ob rechtzeitig oder zu spät, könne zur Zeit niemand klar beantworten. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz betonte, die Landesregierung helfe mit, die Abläufe rund um die Warnungen und die rechtzeitige Einleitung von Rettungsmaßnahmen im Ahrtal restlos aufzuklären. Die StA betont in diesem Zusammenhang, dass die Vorermittlungen sich bisher nicht gegen konkrete Personen richten, ein Anfangsverdacht sei bisher nicht bejaht worden.

12 behinderte Menschen aus Betreuungseinrichtung ertrunken

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen betrifft den Tod von zwölf behinderten Menschen in einer Betreuungseinrichtung der Lebenshilfe in Sinzig. Auch hier steht die Frage einer möglicherweise zu spät erfolgten Warnung der Heimleitung und einer daraus folgenden zu späten Evakuierung des Heims im Vordergrund.

StA will sich von keiner Seite unter Druck setzen lassen

Der mit dem Vorgang befasst Oberstaatsanwalt Harald Kruse erklärte, das Bestehen eines Anfangsverdachts müsse möglichst umfassend und fundiert geklärt werden, um einerseits die sich möglicherweise anschließenden Ermittlungen zielgerichtet führen zu können und andererseits Personen, die in einer extremen Katastrophennacht extrem schwierige Entscheidungen hätten treffen müssen, nicht mit Ermittlungen auf der Grundlage einer unvollständigen Tatsachenbasis zu überziehen und damit persönlich unangemessen zu belasten. Andererseits müsse nach der inzwischen eingetretenen vorläufigen Stabilisierung der Lage im Katastrophengebiet die Frage nach einer etwa bestehenden strafrechtlichen Verantwortung korrekt gestellt werden. Darauf hätten die Betroffenen ein Recht.

NRW plant Einrichtung eines Wiederaufbaufonds

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet plant für die betroffene Bevölkerung die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds gemeinsam mit dem Bund, über den den von der Flutkatastrophe Betroffenen schnelles Geld zur Verfügung gestellt werden soll. Ein entsprechendes Gesetzespaket soll noch im September von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für von der Flut betroffene Betriebe

Das Paket soll auch Sonderregelungen zum Insolvenzrecht enthalten. Es soll verhindert werden, dass von der Flutkatastrophe betroffenen Unternehmen nur deshalb in die Insolvenz rutschen, weil sie mit den Folgen der Flutkatastrophe zu kämpfen haben. Ähnlich den Insolvenzbestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie soll die Pflicht zur Insolvenzanmeldung für betroffene, in Not geratene Unternehmen für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt werden.

Bisher 15 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt

Nach der Flutkatastrophe wurden bislang nach einem Bericht der Rheinischen Post bereits über 15 Millionen Euro aus der Soforthilfe des Landes an die Bewohner des Ahrtals ausgezahlt, maximal 3.500 Euro Soforthilfe je Haushalt sowie Soforthilfen für Unternehmen.

Katastrophenschutz soll bundesweit reformiert werden

Inzwischen steht bundesweit der Katastrophenschutz, der gemäß Art. 72 ff GG grundsätzlich Ländersache ist, auf dem Prüfstand. Das Warn- und Alarmierungssystem soll bundesweit reformiert, die technische Ausstattung verbessert werden. Auch die Wiedereinführung von Sirenen, die nach dem Ende des kalten Krieges weitgehend abgeschafft worden waren, wird diskutiert.

Welche Rechte haben Betroffene, wenn die StA Ermittlungen ablehnt?

Personen, die durch eine mutmaßliche Straftat verletzt wurden, haben unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich einen Anspruch auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Gegebenenfalls steht diesen Personen die Möglichkeit eines Ermittlungserzwingungsverfahrens zur Verfügung. Das Ermittlungserziehungsverfahren ist zwar in der StPO nicht normiert, aber in der Rechtsprechung seit Jahren anerkannt und wird von den Gerichten überwiegend analog auf die Vorschrift zum Klageerzwingungsverfahren gemäß § 172 StPO gestützt (OLG Bremen, Beschluss v. 21.9.2017, 1 Ws 55/17; OLG München, Beschluss v. 27.6.2007, 2 Ws 494/06; OLG Brandenburg, Beschluss v. 17.3.2008, 1 Ws 125/07).

Schadensersatzansprüche aus Amtspflichtverletzung

Daneben kommen für Hochwassergeschädigte Schadensersatzansprüche aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverletzung gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG in Betracht.

Prüfung des Anfangsverdachts durch die StA dauert noch an

Ob solche rechtlichen Schritte erforderlich werden, bleibt abzuwarten. Nach Mitteilung der StA Koblenz sind die Vorgänge rund um die Wetterereignisse vom 14./15. Juli dermaßen komplex, dass die Prüfung des Vorliegens eines Anfangsverdachts noch einige Tage in Anspruch nehmen wird. Stand 2.8.2021 haben im Ahrtal 138 Menschen ihr Leben verloren, unzählige Menschen sind teils schwer verletzt, immer noch vermisst werden 26 Personen.

