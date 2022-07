PTBS: Bahnmitarbeiter wird Zeuge eines Suizids

Bild: Pixabay Post-traumatische Belastungsstörungen nach Beobachten eines Suizids sind ein Arbeitsunfall

Mit dem Erleben eines Gleissuizids hat sich ein vom Schutzzweck der gesetzlichen Unfallversicherung umfasstes Risiko eines Bahnmitarbeiters verwirklicht, welches die Entstehung einer PTBS derart wesentlich geprägt hat, dass die übrigen in Persönlichkeit und Lebensgeschichte des Klägers begründeten Mitursachen als nicht überragend erscheinen, so das Hessische Landessozialgerichts in einem aktuellen Urteil.