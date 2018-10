Besonders schmerzhaft: Zahnarztbehandlung, die nicht mit den Regeln der zahnärztlichen Kunst vereinbar ist Bild: Tim Reckmann ⁄ www.pixelio.de

Was kann ein (Zahn-)Arzt in Rechnung stellen, wenn er "Murks" gemacht hat? Verwertbare Teile einer fehlerhaften Leistung können abgerechnet werden. Den nutzlosen Rest der zahnärztlichen Behandlung kann der Behandler dagegen nicht in Rechnung stellen. Doch wann ist eine zahnärztliche Leistung nutzlos?