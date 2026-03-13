Verkehrssicherungspflicht der Stadt für Kopfsteinpflaster

Stolperfalle Kopfsteinpflaster: Wie weit geht die Verkehrssicherungspflicht der Stadt?
Eine Frau stürzt auf dem Weg in die historische Altstadt ihres Wohnortes auf einem Kopfsteinpflaster. Nach eigenen Angaben geriet sie mit einem Schuh in eine mehrere Zentimeter große Lücke der Bepflasterung. Sie stürzte und zog sich einen mehrfachen Schulterbruch zu. Von der Beklagten Stadt forderte sie 4.000 EUR Schmerzensgeld. Nach Ansicht der Frau hätte die Stadt die Stelle, an der sie gestürzt war, in einen verkehrssicheren Zustand versetzen und auch halten müssen. Größere Lücken im Bodenbelag, auch in einem Kopfsteinpflaster seien nicht hinzunehmen.
Stadt: Sturz selbstverschuldet
Die beklagte Stadt vertrat dagegen die Auffassung, Fußgänger müssten bei einem Kopfsteinpflaster generell besonders aufmerksam sein. Der Sturz der Frau sei selbstverschuldet gewesen. Da sie ortskundig war, sollten die Unebenheiten des Kopfsteinpflasters für sie auch nicht überraschend gewesen sein, so die Argumentation.
Das Landgericht Koblenz hat einen Schmerzensgeldanspruch der Frau verneint. Die Verkehrssicherungspflicht der Stadt erstrecke sich zwar grundsätzlich auf die Instandhaltung öffentlicher Wege, also des Belages oder des Pflasters. Allerdings müssten sich die Benutzer den gegebenen Verhältnissen anpassen.
Keine generellen Vorgaben zur Zulässigkeit von Löchern im Boden
Welche Höhenunterschiede beziehungsweise Vertiefungen für Fußgänger akzeptabel seien, hänge nicht von einer absoluten Höhendifferenz ab. Entscheidend sei die Art der Vertiefung und die besonderen Umstände der jeweiligen Örtlichkeit.
Fußgänger müssen in einer Altstadt mit Unebenheiten rechnen
Im vorliegenden Fall habe es sich um einen üblichen historischen Belag mit groben Pflastersteinen gehandelt. Der Weg habe auf der gesamten Fläche Unebenheiten aufgewiesen. Solche Unebenheiten und auch kleinere Lücken von zwei bis drei Zentimetern zwischen den Pflastersteinen stellten einen typischen Bodenbelag dar. Sie entsprächen auch der gewünschten Bauweise einer Altstadt. Aufgrund des Gesamteindrucks der Verkehrsfläche könnten Fußgänger nicht darauf vertrauen, dass diese lückenlos und eben verlaufe.
Grundsätzlich sei ein Verkehrsraum nur von solchen Gefahren freizuhalten, die für einen sorgfältigen Verkehrsteilnehmer nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar sind oder auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig einrichten könne. Dies sei hier nicht der Fall.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
(LG Koblenz, Urteil v. 9.2.2026, 1 O 9/25)
-
Wohnrecht auf Lebenszeit trotz Umzugs ins Pflegeheim?
1.1022
-
Klagerücknahme oder Erledigungserklärung?
583
-
Überbau und Konsequenzen – wenn die Grenze zum Nachbargrundstück ignoriert wurde
526
-
Die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
433
-
Eigenbedarfskündigung bei Senioren – Ausschluss wegen unzumutbarer Härte?
406
-
Wann muss eine öffentliche Ausschreibung erfolgen?
394
-
Wann ist ein Anspruch verwirkt? Worauf beruht die Verwirkung?
391
-
Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtigter nach GWG
368
-
Minderung schlägt auf Betriebskostenabrechnung durch
363
-
Patronatserklärungen: Wirkung, Varianten und praktische Bedeutung
358
-
Stolperfalle Kopfsteinpflaster: Wie weit geht die Verkehrssicherungspflicht der Stadt?
13.03.2026
-
Sturz einer Schwangeren infolge Flucht vor Chihuahua
05.03.2026
-
Bestellbutton ohne Hinweis auf Zahlungspflicht: Kaufvertrag wirksam?
26.02.2026
-
Zahl der Datenschutzbeschwerden steigt deutlich an
02.02.2026
-
Abgelaufener Parkschein – darf der Parkplatzbetreiber abschleppen?
29.01.2026
-
Unbemerkt via Apple Pay 42.000 EUR abgebucht – haftet die Bank?
20.01.2026
-
BMJV veröffentlicht Gesetzesentwurf zur Stärkung von Verbraucherrechten und Nachhaltigkeit
16.01.2026
-
Verweis auf im Internet abrufbare AGB ohne Versionsangabe unwirksam
14.01.2026
-
Einführung von Werbung bei Amazon Prime stellt Verstoß gegen den lauteren Wettbewerb dar
09.01.2026
-
Werkvertrag: Keine Vorteilsausgleichung bei spät auftauchenden Mängeln
29.12.2025