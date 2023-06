Chancen der aufsuchenden Gesundheitsförderung

Soll im Zuge der Betrieblichen Gesundheitsförderung der Fokus auf die Risikopersonen gelegt und diese nachhaltig erreicht werden, bietet eine aufsuchende Gesundheitsförderung einen spannenden und sinnvollen Ansatz. Die aufsuchende Gesundheitsförderung ist die direkte in den Arbeitsalltag integrierte Gesundheitsförderungsmaßnahme.

Herausforderungen für Beschäftigte

Für Beschäftigte gibt es verschiedene Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind und dadurch gegebenenfalls Gesundheitsförderungsmaßnahmen nicht bzw. nur unregelmäßig nutzen können.





Ort und Zeit der Maßnahme (insb. Schichtarbeit, Teilzeit oder auch Mehrfachbeschäftigungen)

Hohes Arbeitspensum

Unzureichende Pausenreglungen

Fehlende Unterstützung durch Führungskräfte (iga-Report 39, 2019)

Vorteile einer strategisch umgesetzten aufsuchenden Gesundheitsförderung

Eine strategisch umgesetzte aufsuchende Gesundheitsförderung bietet im Umgang mit den Herausforderungen beispielsweise die Vorteile, dass alle Beschäftigten erreicht werden können. Auch diejenigen, die an den klassischen Maßnahmen nicht teilnehmen. Beschäftigte haben keine Laufwege und damit keinen bzw. kaum Zeitverlust. Zudem besteht eine gute Mensch-Mensch-Interaktion. Es kommt so zu mehr sozialer Interaktion (iga-Report 39, 2019). Um diesen Ansatz noch niederschwelliger nutzbar zu machen, bieten sich Multiplikatoren-Schulungen zu Gesundheitslotsen an.

Der Mehrwert für Beschäftigte und Unternehmen zeigt sich auch in der Studienlage. Beispielsweise wurde in einer Studie von Gailinski et al. (2007) gezeigt, dass eine 20-minütige aktive oder passive Pause innerhalb der Arbeitszeit vom Bildschirm sowohl Produktivität als auch das Wohlbefinden verbessert. Insbesondere die Kooperation und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens ist für eine nachhaltige Umsetzung von großer Bedeutung. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung müssen eng zusammenarbeiten und Maßnahmen aufeinander abstimmen und gemeinsam koordinieren.

Insgesamt bietet die aufsuchende Gesundheitsförderung eine sinnvolle und zu anderen Maßnahmen ergänzende Vorgehensweise, um in Unternehmen insbesondere auch die Risikopersonen zu erreichen.

Anzeige

Gesundheitscoach

Der Lehrgang „Gesundheitscoach“ qualifiziert die Teilnehmer, Kunden zur gesunden Lebensführung professionell zu beraten. Durch den zielgerichteten Einsatz gesundheitspsychologischer Techniken werden diese beim Aufbau und der Beibehaltung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils unterstützt. Im Fokus stehen dabei das individuelle Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungsverhalten. Um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen und deren gesundheitsbeeinflussenden Lebensumstände hinreichend mitzuberücksichtigen, sind sie in der Lage, gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung für verschiedene Lebenswelten, wie z. B. KiTa, Schule, Betrieb oder Gemeinde, zu planen und umzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.