Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) und der Moderatorenverband Deutschland (MVD) haben eine Kooperation beschlossen. Ihren Mitgliedern bieten sie somit neue Perspektiven. Beide Verbände setzen sich außerdem für Qualitätssicherung in ihren Berufsbildern ein.

Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) und der Moderatorenverband Deutschland (MVD) haben eine Kooperation beschlossen. Ihren Mitgliedern bieten sie somit neue Perspektiven. Beide Verbände setzen sich außerdem für Qualitätssicherung in ihren Berufsbildern ein.

Durch die beschlossene Zusammenarbeit möchten BDVT und MVD ihren Mitgliedern zusätzliche berufliche Perspektiven ermöglichen. Mitglieder können künfitg vergünstigt an Veranstaltungen des Kooperationspartners teilnehmen und von Rabatten ausgewählter Partner profitieren.

Trainer, Berater und Coaches kooperieren mit Moderatoren

Der MVD mit Sitz in Berlin ist der Berufsverband für TV-, Radio- und Event-Moderatoren im deutschsprachigen Raum. Der BDVT mit Sitz in Köln vertritt als Berufsverband für Training, Beratung und Coaching die Interessen dieser Berufsgruppen und zählt aktuell rund 650 Mitglieder. Beide Verbände bieten ihren Mitgliedern berufsspezifische Aus- und Weiterbildungen und Netzwerktreffen. Durch die Kooperation soll es künftig möglich sein, an den Angeboten des jeweils anderen Verbands vergünstigt teilzunehmen.

Beide Verbände engagieren sich für Qualitätssicherung

Darüber hinaus engagieren sich beide Verbände für die Qualitätssicherung in ihren jeweiligen Berufsbildern. Der MVD hat berufsethische Standards und Qualitätskriterien definiert, zu deren Einhaltung sich die Mitglieder verpflichten. Der BDVT zeichnet jährlich ausgezeichnete Trainingsangebote mit dem Europäischen Trainingspreis aus. Außerdem beschreibt der BDVT sogenannte Rollenbilder (zuvor Berufsbilder), mit denen verschiedene Anforderungen an bestimmte Berufe genannt werden. Diese Rollenbilder sollen auch denjenigen Orientierung bieten, die sich in den Bereichen Training, Beratung und Coaching aus- und weiterbilden möchten. Inwiefern die Qualitätssicherungsprozesse oder das jeweilige gesellschaftliche Engagement der beiden Verbände in die beschlossene Kooperation einfließen werden, ist bislang unklar.