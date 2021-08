Kundenorientierung und Prozessvereinfachung

Jochen Mauch ist als Chief Digital Officer für die Euronics Deutschland tätig. Im Rahmen der 21. Jahreskonferenz Strategie & Transformation von Horváth & Partners erklärt er, wie die Einkaufsgenossenschaft für Elektroartikel durch das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Zentrale und Händlern sowie kundenfokussierter Unternehmensführung der Krise der vergangenen Monate erfolgreich trotzte.

Seit mehr als einem Jahr hat die weltweite Corona-Pandemie nicht nur das Privatleben eines jeden Einzelnen, sondern vor allem auch die Wirtschaft fest im Griff. Unterbrochene Lieferketten und geschlossene Geschäfte beeinträchtigen die konjunkturelle Entwicklung massiv, Investitions- und Konsumtätigkeiten werden erheblich zurückgeschraubt.

Wachstum und starkes Geschäftsjahr trotz Corona-Pandemie

Doch während insbesondere der Einzelhandel einen teils drastischen Einnahmenrückgang zu verzeichnen hat, zählt Euronics eindeutig zu den Krisengewinnern:

Die der Verbundgruppe angehörigen Mitglieder meldeten im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch damit nicht genug.

Auf der Cross-Channel-Retail-Plattform euronics.de betrug das Absatzwachstum sogar stolze 92 Prozent.

Der Erfolg kommt nicht von Ungefähr. Zweifelsohne begünstigte "Cocooning", der Corona-bedingte Rückzug in die eigenen vier Wände und der damit verbundene Wunsch nach umfassender Home-Service-Ausstattung, die Nachfrage nach Elektrogeräten oder Unterhaltungselektronik. Doch vielmehr ist die positive Entwicklung Ergebnis fortwährender Strategie- und Transformationsarbeit. "Unsere Mitarbeiter haben durch die ganzheitliche Beleuchtung unserer Stärken, Schwächen und Ziele ein anderes Verständnis für das Gesamtunternehmen entwickelt", beschreibt Jochen Mauch einen Wandel, der bereits vor einigen Jahren angestoßen wurde.

Mehrjahresstrategie Euronics 2025

In Deutschland zählt die Genossenschaft mehr als 1.300 Mitglieder an knapp 1.500 Standorten und beschäftigt ungefähr 11.000 Mitarbeiter. Die zum Verbund zusammengeschlossenen Händler jeder Größe profitieren dabei von attraktiven Einkaufskonditionen von Waren und einem umfangreichen Dienstleistungsangebot der Zentrale, zu dem unter anderem die Beratung bei verkaufsfördernden Maßnahmen oder die Betreuung bei der Auswahl des Produktsortiments gehören. Verkauft wird jedoch nicht nur stationär, sondern auch über den äußerst erfolgreichen Online-Shop. Bestellungen werden von lokalen Filialen abgewickelt, die Ware kann sogar vor Ort direkt und versandkostenfrei abgeholt werden.

Über die unterschiedlichen Vertriebswege hinweg ist insbesondere die kompetente Beratung durch qualifiziertes Fachpersonal fest in der Unternehmens-DNA verankert und sichert langfristigen Erfolg. Gegenüber Wettbewerbern wie dem Internetriesen Amazon oder dem multinationalen Elektronikhändler Media-Markt-Saturn besticht Euronics durch regionale Verwurzelung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden. Um die Zukunftsfähigkeit der Mitglieder zu gewährleisten, wird dieser Dienstleistungsmentalität im Rahmen der Mehrjahresstrategie Euronics 2025 ein besonderer Platz eingeräumt. Auf dem "Weg zur neuen Euronics" wurden bereits erfolgreich entscheidende Treiber identifiziert, welche dauerhafte neue Möglichkeiten der Wertschöpfung eröffnen sollen. Die Verbundgruppe möchte so eine Antwort auf die Frage geben, wie der Handel der Zukunft aussehen soll.

Mit Prozessvereinfachung und Kundenorientierung zu wirtschaftlichem Erfolg

Komplementiert wird das Prinzip der konsequenten Kundenorien-tierung in der strategischen Marsch-route durch die Maxime der Prozessvereinfachung, welche wiederrum die Grundvoraussetzung für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Durch die Expansion der letzten Jahre und die stetige Erweiterung des Händlernetzes haben sich Organisationsstrukturen und Prozesse etabliert, deren Koordination eine Herausforderung für die Einkaufsgenossenschaft darstellt. Als richtungsweisend erweist sich die gemeinsame Nutzung der Marke. Sie soll Orientierung und Motivation stiften, zugleich verpflichtet sie zu einem einheitlichen Kundenerlebnis. Erleichterung schafft zudem die fortschreitende Technisierung von Geschäftsvorgängen. Hierunter ist nicht nur die Stärkung digitaler Verkaufsangebote, wie die Ausweitung des Cross-Channel-Retail-Konzepts zu verstehen, sondern auch die Fokussierung auf die Optimierung integrierter Prozesse, wie etwa die Modifikation bestehender Warenwirtschaftssysteme. Über allem steht das Mantra der Radikalität. Veränderungen sind zwingend mit einem kulturellen Wandel verbunden, welcher von den Mitgliedern mitgetragen werden muss. "Man muss wild entschlossen sein", fasst Jochen Mauch den Leitsatz von Euronics zusammen.

E-Mobilität als Zukunfttrend

Um der Mission gerecht zu werden, als Deutschlands kundenfreundlichster Elektronikhändler wahrgenommen zu werden und so langfristig Werte zu erzeugen, bedarf es einer bedarfsgerechten Ausgestaltung von Leistungsangeboten, die letztlich auch die Antizipation von Zukunftstrends voraussieht. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, initiierte Euronics zum Beispiel den Vorstoß in die E-Mobilität. Hierzu zählt nicht nur die Installation von Ladestationen bei Kunden vor Ort, sondern auch der Vertrieb von Elektroautos des chinesischen Startups Aiways, mit dem Euronics seit dem vergangenen Jahr eine exklusive Partnerschaft in Deutschland hat. Das Leistungsversprechen soll künftig nicht mehr an der Haustür Halt machen, sondern richtet sich auf eine umfassende Transformation des Alltags. Das Konzept findet Anklang: die für das laufende Geschäftsjahr formulierten Absatzziele wurden bereits binnen weniger Monate übertroffen.

Drei zentrale Komponenten für den Erfolg

Zusammengefasst lässt sich der Erfolg von Euronics auf drei zentrale Komponenten herunterbrechen. Hierzu gehört neben der seit vielen Jahren etablierten Stärke der Marke und der Wahrnehmung als kompetenter Anbieter von Heimelektronik die erfolgreiche Vernetzung von stationärem Handel und Online-Präsenz sowie der allgemeinen Dienstleistungsqualität. Potenziert wird die Kraft dieses Zusammenspiels durch die unternehmerische Stärke der Mitglieder. "Gerade in Zeiten von Corona hat sich diese bewährt", bekräftigt Mauch.

Trotz der wirtschaftlich sehr bewegten Zeiten sieht sich Euronics äußerst gut für die Zukunft gewappnet. Die Anforderungen an den Händler von morgen wurden umfangreich analysiert, wichtige Veränderungen bereits initiiert bzw. implementiert. Im selben Umfang wurden Erwartungen, Bedürfnisse und Gewohnheiten der Endkunden ermittelt und hierauf abgestimmte Maßnahmen abgeleitet. Auch über 2025 hinaus soll hiervon profitiert werden.

