From Strategy to Transformation: Veränderungen meistern

Die Transformation von Organisationen ist aktuell vielleicht das prägendste übergreifende Thema für Top Manager und Strategen. Auf der 21. Jahreskonferenz Strategie & Transformation berichten Vertreter renommierter Unternehmen aus der Praxis, wie sie z. B. auch während der Corona-Epidemie Erfolge erzielen konnten.

Die Transformation von Organisationen ist aktuell vielleicht das prägendste übergreifende Thema für Top Manager und Strategen. Dabei sind die Auslöser und inhaltlichen Schwerpunkte individuell (vgl. obige Abbildung). Impulse über strategische Transformationen, Erfolgsfaktoren und Vorgehensweisen lieferte die 21. Jahreskonferenz Strategie & Transformation am 22.4.2021. Im virtuellen Format verfolgten 130 Teilnehmer spannende Vorträge von hochkarätigen Referenten aus unterschiedlichen Branchen.

Strategien ganzheitlich Denken

Kaum eine Industrie bleibt in ihren Strukturen unverändert. Dieser fortlaufende Wandel schlägt sich auch in der Strategiearbeit nieder – die Auseinandersetzung mit neuen Inhalten, Denkrichtungen und Methoden ist eine kontinuierliche Herausforderung. Der Moderator der Konferenz, Dr. Tim Wolf, Leiter der Strategieberatung im Competence Center Strategy & Transformation bei Horváth, schaffte zu Beginn ein gemeinsames Verständnis für den Begriff strategische Transformation und verdeutlichte die vielfältigen Auslöser dieses Veränderungsprozesses. Damit ebnete Dr. Wolf den Weg für die Referenten der diesjährigen Konferenz, welche aus unterschiedlichen Branchen und Perspektiven die Herausforderung der strategischen Transformation beleuchteten. Nach den Vorträgen der Referenten folgte im Anschluss eine interaktive Diskussion (Q&A). Zum Abschluss der Veranstaltung fasste Dr. Wolf zusammen:

Transformationen sind aufgrund des Veränderungsgrades und der Vielfältigkeit der zu meisternden Stellhebel eine besondere und für viele Organisationen neue Herausforderung. Nur wenn man Strategie, Strukturen, Steuerung, die Kultur, die Menschen und Kommunikation parallel betrachtet und gestaltet kann die Transformation gelingen. Unsere Erfahrung der Erfolgsfaktoren haben wir entsprechend in unseren Transformationsansatz integriert."

Am Ende der Veranstaltung bot sich die Gelegenheit für die Teilnehmenden zum virtuellen Netzwerken. "Auch virtuelle Netzwerkformate haben ihren Charme und es haben sich tolle Gespräche und Kontakte ergeben. Dennoch freuen wir uns schon sehr auf die hoffentlich dann bald wieder persönlichen Netzwerkmöglichkeiten", berichtet Dr. Wolf zu seinen Erfahrungen.

Transformative Ecosystem Innovation – die Swarovski Journey

Den Anfang der Vorträge machte Hannes Erler, Strategic Director of Innovation Ecosystems und seit 2004 in verschiedenen Positionen bei Swarovski tätig. Herr Erler berichtete über die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Schmuckindustrie und den Open Innovation Ansatz von Swarovski. Er erklärte Erfolgsfaktoren beim Aufbau und Betrieb von Ökosystemen und veranschaulichte wie das Innovation Ecosystem von Swarovski von Partnerschaften aus einem Business und Science Ecosystem profitiert.

Transformation in Bewegung

Dr. Anna-Katharina Wittenstein ist bei der Wittenstein SE als Vorstandsmitglied tätig. In ihrem Vortrag unter dem Titel "Transformation in Bewegung" zeigte sie auf, wie die Wittenstein SE, durch ein verändertes Marktumfeld und die damit einhergehenden neue Rahmenbedingungen, einen strategischen Wandel erlebt. Die Strategietransformation bedarf dabei eine Bereitschaft aller Stakeholder, um ‚in Bewegung zu bleiben‘ und den Wandel erfolgreich zu gestalten.

Euronics 2025: Mit Strategie auch während Corona zum Erfolg

Wie der Elektrotechnik-Händler mit seiner Strategie auch gerade während der Corona Pandemie und darüber hinaus erfolgreich war und wie Strategiearbeit in einer Genossenschaft funktioniert, erklärte Jochen Mauch, Chief Digital Officer der Euronics Deutschland eG. Die stationären Euronics Händler haben es geschafft mit geschlossenen Läden 15% mehr Umsatz zu generieren als zuvor. Ein Grund dafür war auch das individuelle Aufsetzen einer Händlermarktplatzstruktur für alle Einzelhändler anstelle eines zentralen Onlineshops. Euronics Mission ist es der kundenfreundlichste Elektronikhändler Deutschlands zu sein. Diese Mission wollen sie vor allem durch lokale Nähe, den persönlichen Kontakt vor Ort und ein umfangreiches Installationsservice Angebot erreichen, welches beispielsweise die Installation von Wandladestationen für Elektroautos beinhaltet. Ganz nach dem Slogan: "Für Dein bestes Zuhause der Welt".

The Green Transformation Journey

Ines Abdelghani, Head of Strategy, Technology and Innovation der Siemens Energy AG, berichtete in ihrem Vortrag über die "Green Transformation" im Energiesektor. Ihren Fokus legte sie dabei auf die Dekarbonisierung, wie sich Maßnahmen dafür in diversen Ländern entwickeln, aber auch welche Technologien für einen Transformationsprozess im Energiesektor angewendet werden können. Abschließend teilte sie Erfahrungen und formulierte Erfolgsfaktoren, die ihrer Meinung nach zu einer erfolgreichen Green Transformation beitragen.

Corporate Transformation – Die Königsdisziplin der CEOs

Im Anschluss erklärte Dr. Oliver Greiner, Partner und Leiter des Competence Center Strategy & Transformation bei Horváth, warum die Unternehmenstransformation die Königsdisziplin der CEOs ist. Der CEO fungiert im Unternehmen als Treiber von Strategieentwicklung und -umsetzung, daher ist es die Aufgabe des CEOs die strategische Transformation in möglichst klarer Sprache voranzutreiben. Grundvoraussetzung für die Corporate Transformation ist daher eine klare transformatorische Idee.

Die Transformation des Profifußballs

Den Unterschied von Strategiearbeit im Fußballgeschäft im Vergleich zur Privatwirtschaft verdeutlichte Fernando Carro, CEO von Bayer 04 Leverkusen und ehemaliges Mitglied des Bertelsmann-Vorstands in seinem Vortrag. Er berichtete über die großen Herausforderungen im Profi-Fußball. Die Professionalisierung der Branche schreitet immer weiter voran. Dabei spielen Führung und Management eine immer wichtigere Rolle. Ein Verein braucht langfristige strategische Ziele, die mit kurzfristigen Ergebnissen im sportlichen Tagesgeschäft und dem verbundenen Erfolgsdruck vereinbar sind. Auf die Frage aus dem Plenum, was die Privatwirtschaft vom Fußball lernen kann, hat Fernando Carro eine eindeutige Antwort: Leidenschaft und Emotionen.