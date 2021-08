Mit dem Voranschreiten der digitalen Transformation verändern sich nicht nur die Steuerung des Unternehmens, sondern auch Geschäftsmodelle und Prozesse. Die Anforderungen an den Aufgabenreich des Controllers gestalten sich neu. Paul Kappe zeigt, wie der Controller-Bereich des Personaldienstleisters HAYS fit für die Zukunft gemacht werden soll.

Die Zukunft des Controllers – Digitalisierung und Agilität und der Weg dahin

Mit seinem Vortrag "Die Zukunft des Controllers – Digitalisierung und Agilität und der Weg dahin" auf der Konferenz "Performance Management & Controlling 2.0" berichtet Paul Kappe, Head of Controlling, darüber, in welchen Schritten der Controller-Bereich des Personaldienstleisters HAYS im Zuge des digitalen Wandels umgestaltet wurde und auch in Zukunft weiter umgestaltet werden soll.

"Das Umfeld treibt das Bild des Controllers. Heute haben wir ein Umfeld, das stark von der IT getrieben ist", so Prof. Dr. Ronald Gleich, der durch die Konferenz führt. Galt in den 70er Jahren der Controller als reiner Datenaufbereiter und -lieferant, wird er in Zukunft vermehrt die Rolle des Prozess-Verbesserers und Systemspezialisten einnehmen. Im Angesicht der neuen Anforderungen an das Rollenprofil des Controllers beschäftigt sich HAYS mit der Neugestaltung ihres Controller-Bereichs.

Neue Anforderungen aus vielen Richtungen – Der Finanzbereich passt sich stetig an

Als Kappe das Controlling bei HAYS im Jahr 2017 übernommen hat, war das Controlling sehr stark von der Rolle des Datenlieferanten eingenommen. Um das zu ändern hat der Personaldienstleister eine Umgestaltung der Unternehmensführung betrieben. In mehreren Optimierungszyklen wurde das Controlling verändert, neu ausgerichtet und mit neuen Rollen besetzt.

Umbruch der Controllingabteilung

Bis 2019 war die Organisation des Controllings an den "Kunden", also den Business Units und dem Vertrieb, ausgerichtet, für die es jeweils ein Sales Controlling, HR Controlling und Corporate Controlling gab. In dieser Anfangsphase hat HAYS seine Kernprozesse stabilisiert, Standards geschaffen und eine neue Kostenstellenstruktur eingeführt, woraufhin in den vergangen zwei Jahren der Umbruch des Controllings stattgefunden hat:

Die Controller wurden inhalt- und aufgabenbezogen organisiert,

ein Sales und HR Controlling wurde für alle Business Units gegründet und

das Corporate Controlling wurde als eigene Einheit aufgestellt.

Das führte insgesamt zu klaren Zuständigkeiten für Prozesse, Systeme und Tools. Gleichzeitig hat HAYS das Team "Commercial Finance" etabliert, das als "Business Partner" fungieren sollte, um den engen Kontakt zu den Kunden zu wahren. Ziel des Commercial Finance Teams war es, als "Brücke zu den Geschäftseinheiten" zu dienen, also den Vorstand und die Manager der Geschäftseinheiten zu beraten und die Gestaltung und Durchführung der Planungs- und Steuerungsprozesse zu übernehmen.

Value Creation, Agilität und Verfügbarkeit

"Um uns an den neuen Anforderungen ausrichten zu können, haben wir die Rollenaufgaben in "Core", also klassische Controller-Tätigkeiten, und "Value Creating"-Themen getrennt", so Kappe (s. Abbildung). Mit dieser Aufteilung der Tätigkeiten soll für klare Prioritäten und klare Kompetenzprofile gesorgt werden. Als nächste Neuausrichtung sollen in den nächsten zwei Jahren sogenannte "Value Creation Teams" eingeführt werden, die das Financial Controlling mit dem Sales und HR Controlling zusammenbringen soll. Hierfür wird wieder ein neues Team, nämlich das "Financial Business Development“, aufgebaut.

Um agil zu sein, ist Verfügbarkeit wichtig. Demnach muss die Finanzperspektive in unternehmensweite Projekte eingebracht werden. Und auf die Frage, wie der Weg zum Ziel aussehen soll, antwortet Kappe, dass "neue Kollegen rekrutiert, die bestehenden Mitarbeiter weiterentwickelt und aktuelle Projekte implementiert" werden sollen.

Der Referent: Paul Kappe

Paul Kappe ist seit 2017 Head of Controlling des Personaldienstleisters HAYS. Er begann seine Karriere nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Kaiserslautern. Vor seiner Position bei HAYS war er im Management Reporting bei Bilfinger und in verschiedenen Beratungsfunktionen bei Horváth & Partners tätig.

Die Veranstaltung

Die 1. Jahreskonferenz Performance Management & Controlling 2.0 fand am 17.6.2021 statt. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Frankfurt School Verlag in Kooperation mit dem Center for Performance Management & Controlling (CPMC) der Frankfurt School of Finance & Management.