Von Jahr zu Jahr sammeln und produzieren wir eine wachsende Masse an Daten. Aufgrund dieser Zunahme unstrukturierter Daten fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Sieglinde Schenk zeigt in ihrem Vortrag bei der Konferenz Performance Management & Controlling 2.0 die Herausforderungen der Digitalisierung auf und erklärt, mit welchen Regeln und Kompetenzen ein digitales Controlling erfolgreich etabliert werden kann.

Optimierung der Kompetenzstrukturen in Controllingteams

Im Vortrag "Optimierung der Kompetenzstrukturen in Controllingteams in Folge von Digitalisierung im Risikomanagement und Controlling" spricht Sieglinde Schenk, Corporate Risk Managerin der HOERBINGER Holding AG, über die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Die größte Herausforderung, der wir in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, sei die schnell zunehmende Masse an unstrukturierten Daten. "Wir werden von Daten überschwemmt und es wichtig, dass uns diese Daten in geordneter Form zur Verfügung stehen. Die Grundvoraussetzung für eine hohe Aussagekraft ist die Form, in welcher die Daten vorliegen", so Frau Schenk.

6 Regeln zur Bewältigung der Herausforderungen

Was lässt sich also tun, um den beschriebenen Herausforderungen entgegen zu wirken? Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der genannten Ratschläge:

Geschäftsprozesse optimal durch IT unterstützen ist einer der Grundpfeiler, um entsprechende Daten für das Controlling rausziehen zu können Neue digitale Geschäftsmodelle und Prozesse verstehen, wie zum Beispiel Business Analytics und Data Science Ein auf Erfahrungen basiertes Markt- und Branchenverständnis entwickeln Datenintegrität, Datenkonsistenz und Datensicherheit aufrechterhalten Verständnis der Geschäftsleitung für Prozesse etablieren Teamzusammenstellung und Kompetenzen im Team fördern

Digitales Controlling benötigt Kompetenzen

Abschließend geht Frau Schenk auf die Kompetenzen des digitalen Controllings ein und betont, dass

ein fundiertes Controlling-Fachwissen,

Methodenkompetenz,

Verantwortung und Management und

insbesondere eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

in die Wahrnehmung der Daten hineinspielen. "Ich halte es für notwendig, dass ein Controllingteam all diese Funktionalitäten in sich vereinigen kann", schließt sie ab.

Über die Referentin: Sieglinde Schenk

Sieglinde Schenk ist seit 2019 im Corporate Risk Management der HOERBINGER Holding AG tätig. Zuvor war sie sowohl bei Nagra als auch bei Alpiq als Lead im Risk Management eingestellt. Sie schloss ihren Master an der Fachhochschule Salzburg in Wirtschaftswissenschaften und an der Donau-Universität Krems in Energiemanagement ab.

Über die Veranstaltung

Die 1. Jahreskonferenz Performance Management & Controlling 2.0 fand am 17.6.2021 statt. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Frankfurt School Verlag in Kooperation mit dem Center for Performance Management & Controlling (CPMC) der Frankfurt School of Finance & Management.