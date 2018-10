Aktuelle Entwicklungen beim automatischen Informationsaustausch: Hintergrund

Der Countdown zur Erweiterung des Informationsaustauschs auf EU-Ebene sowie auf globaler Ebene (OECD-Informationsaustausch) läuft: Am 21.7.2014 hat die EU einen Vorschlag für die Einführung eines "Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (AEOI)" veröffentlicht. Die Transparenz der Informationen und Daten für den Fiskus stehen im Vordergrund. Nach Implementierung der Anforderungen zu "Foreign Account Tax Compliance Act (US FATCA)" stehen somit die nächsten Herausforderungen für Finanzinstitute sowohl in Europa als auch weltweit an. Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen beim automatischen Informationsaustausch. Weiter