Blockchain

blockchain - Hände schütteln vor Usern am PC oder mobile
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ICOs, STOs, ETOs & Co

Blockchain-basierte Unternehmensfinanzierung: Rechtsfragen zur Token-Economy

Die alternativen Unternehmensfinanzierungen der letzten Jahre standen im Zeichen von ICOs (Initial Coin Offering). Sie sollten vor allem Start-up’s schnelle Kapitalaufnahme bei verhältnismäßig geringem Aufwand bieten. Doch es zeigen sich Probleme von Token-Transaktionen in einem darauf nicht eingerichteten Rechtssystem. Bedeuten sie schon das Ende der Blockchain-basierten Unternehmensfinanzierung oder sind sie für den Gesetzgeber lösbar?
Blockchain Schritt 1: Bestellbedarf löst Analyse der Lieferfähigk
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Digitalisierung im Rechnungswesen

Blockchain-Technologie im Accounting – Reorganisation durch digitale Belege und Smart Contracts

Bislang gibt es nur wenige Blockchain-Anwendungen in Rechnungswesen und Controlling. Wie die Integration einer Blockchain in bestehende Prozessstrukturen gelingen könnte, zeigt dieser Artikel am Beispiel eines Handelswarenkaufs. Dabei werden auch die Potenziale von Smart Contracts genutzt. Zudem könnte die Jahresabschlussprüfung völlig neu ausgerichtet werden.
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Zum Thema Blockchain
Haufe Shop: Krypto-Asset-Compliance
Krypto-Asset-Compliance

Nationale und EU-weite Regulierung von Kryptowerten: Überblick zu kapitalmarkt- und bankaufsichtsrechtliche Fragen, Datenschutz, Tax- und Accounting-Compliance, Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstößen gegen Finanzsanktionen​.​

Fachbeiträge & Kommentare
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / Schrifttum/Krypto-Spezialgesetz:
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / 4. Beteiligung am allg wirtschaftlichen Verkehr
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Private Veräußerungsgeschäfte / 8.1 Originärer Erwerb oder Mining
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Private Veräußerungsgeschäfte / 8.4.1 Allgemeines
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Literaturauswertung EStG/KS... / 2.36 § 23 EStG (Private Veräußerungsgeschäfte)
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