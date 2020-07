Blockchain: Reelle Chance, aber noch Zukunftsmusik

Bild: Gerd Altmann/Pixabay In einer Blockchain können Informationen in Echtzeit übertragen und gleichzeitig auf mehreren Festplatten gespeichert werden

Blockchain ist eine digitale Technologie, die die meisten Menschen mit Kryptowährungen wie Bitcoin in Verbindung bringen. Dabei findet die dezentrale Organisation von Daten auch in anderen Bereichen Anwendung – zum Beispiel in der Immobilienbranche.