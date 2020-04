Nikola Schellig ist Redakteurin bei der Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft und dem Immobilienportal der Haufe Group. Hier arbeitet sie in den Bereichen Print, Online sowie Social Media und betreut den digitalen Auftritt der DW Die Wohnungswirtschaft.

Nach dem Studium der Kultur- und Medienwissenschaften im Bachelor und Master begann sie ein Volontariat in der Kommunikationsberatung, bevor sie im Frühjahr 2018 als Volontärin zur DW Die Wohnungswirtschaft kam. Seit Anfang 2020 ist sie als Redakteurin für die Haufe Group tätig.

In verschiedenen Nebentätigkeiten hat sie Erfahrungen im Eventmanagement, in der Film- und Fernsehproduktion sowie im redaktionellen Bereich beim WDR gesammelt. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören die Digitalisierung in all ihren Facetten inklusive Fragen rund um den Datenschutz, Start-ups und PropTechs, Mobilitätkonzepte und Themen aus und in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.