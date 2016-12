05.08.2013 | News Deal

SEB Asset Management vermietet 4.000 Quadratmeter in Mailand

Bild: (C) 2004 by Chris Kister Fotodesign Frankfurt_M www.ckister.de

Wincor Nixdorf ist neuer Mieter in dem Bürokomplex an der "Via Ludovico il Moro 6" in Mailand. SEB Asset Management hat mit dem Anbieter von Geldautomaten und Kassensystemen einen Vertrag über rund 2.900 Quadratmeter mit einer Laufzeit von sechs Jahren abgeschlossen.mehr