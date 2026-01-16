BAUM: Neuer Vorstand bringt frischen Wind

Neuer Vorstand bringt frischen Wind: BAUM startet ins Jahr 2026
Am 9. Januar versammelten sich rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – teils vor Ort in Berlin, teils digital – zum Neujahrsempfang des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (BAUM). Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das neue Jahresthema des Netzwerks: „Chancen- und Risikomanagement“.
BAUM-Vorsitzende Yvonne Zwick betonte in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung von Risiken und Chancen: „Wo Risiken erkannt und gemanagt werden, entsteht Potenzial für Innovation, Kooperation, Stabilität.“ Joris-Johann Lenssen, Vertreter des gastgebenden Mitglieds Scholz & Friends Reputation, ergänzte, dass Risikomanagement nicht nur Compliance umfasse, sondern auch die Verantwortung für den Schutz demokratischer Werte beinhalte. „Echte Chancen entstehen durch innovative Wertschöpfung im Kerngeschäft“, so Lenssen.
Neuer geschäftsführender Vorstand
Bereits Ende November 2025 hatte die Mitgliederversammlung von BAUM den Vorstand für die kommenden Jahre gewählt. Mit Marion Sollbach und Ellen Weiland wurden zwei neue stellvertretende Vorsitzende in das Gremium berufen. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Yvonne Zwick und dem wiedergewählten Martin Oldeland bilden sie den geschäftsführenden Vorstand des Netzwerks.
Marion Sollbach, erfahrene Nachhaltigkeitsberaterin und Expertin im Nachhaltigkeitsmanagement, möchte BAUM stärker europäisch vernetzen und den Austausch von Praxiswissen intensivieren. „Europa bleibt die Antwort auf die meisten Zukunftsfragen. Daher suchen wir den Schulterschluss mit Unternehmen und Organisationen, die wie BAUM an nachhaltiges Wirtschaften glauben“, erklärte Sollbach.
Ellen Weiland, Spezialistin für Sustainable Finance, bringt ihre Expertise aus ihrer Tätigkeit beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in den Vorstand ein. Ihr Fokus liegt auf der Verzahnung von Finanz- und Realwirtschaft, um die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. BAUM werde in Hinblick auf nachhaltige Finanzierungsmodelle „konkrete Unterstützung und Orientierung für Unternehmen bieten“ so Weiland.
Breite Unterstützung durch ehrenamtliche Mitglieder
Neben den vier hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern engagieren sich zwölf ehrenamtliche Mitglieder im BAUM-Vorstand. Diese wurden ebenfalls Ende November für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.
-
Die wichtigsten Sustainability-Events 2026
155
-
Greentech Festival 2025: Zwischen grüner Vision und harter Realität
10
-
Zwischen Sehnsucht und Systemwandel: Sinus-Studie
8
-
Holprige Zeiten für das Klima – das war 2025
7
-
CSRD-Umsetzungsgesetz: Neuer Referentenentwurf vorgelegt
6
-
Agilität in der nachhaltigen Transformation
5
-
Die Cashew-Story: Was hinter dem Trendprodukt steckt
5
-
Von Wind und Sonne leben für immer kostenlos
5
-
Plan A oder die Macht des glücklichen Zufalls
5
-
Zwischen zwei Welten: ESG-Backlash in den USA
5
-
Osapiens wird zum Einhorn: 100 Millionen US-Dollar von Investor
14.01.2026
-
Brücken bauen: Was der neue Nachhaltigkeits-Chef der LMU plant
13.01.2026
-
Wechsel an der Spitze des Klimaschutz-Unternehmen e. V.
07.01.2026
-
Die wichtigsten Sustainability-Events 2026
19.12.2025
-
ESG Summit 2025: Nachhaltigkeitsszene traf sich auf dem Petersberg
15.12.2025
-
Holprige Zeiten für das Klima – das war 2025
10.12.2025
-
Praxisnahe Nachhaltigkeit: Wie Firmen und Uni zusammenfinden
01.12.2025
-
Impact Festival 2025 verbreitet Zuversicht
28.11.2025
-
„Nachhaltigkeit darf keine Parallelstruktur sein“
18.11.2025
-
Omnibus I ist kein ESG-Befreiungsschlag für den Mittelstand
14.11.2025