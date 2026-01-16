Verbände

Neuer Vorstand bringt frischen Wind: BAUM startet ins Jahr 2026

News 16.01.2026 | 13:23 Uhr
Christoph Herzog
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
BAUM: Neuer Vorstand bringt frischen Wind
Bild: Frank Erpinar Der neue geschäftsführende Vorstand von BAUM (v.l.): Ellen Weiland, Martin Oldeland, Yvonne Zwick (Vorsitzende), Marion Sollbach.

Der Nachhaltigkeitsverband BAUM hat das Jahr 2026 mit einem Neujahrsempfang in Berlin eingeläutet. Dabei stellte er nicht nur das neue Schwerpunktthema „Chancen- und Risikomanagement“ vor, sondern begrüßte auch zwei neue stellvertretende Vorsitzende.

Am 9. Januar versammelten sich rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – teils vor Ort in Berlin, teils digital – zum Neujahrsempfang des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (BAUM). Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das neue Jahresthema des Netzwerks: „Chancen- und Risikomanagement“.

BAUM-Vorsitzende Yvonne Zwick betonte in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung von Risiken und Chancen: „Wo Risiken erkannt und gemanagt werden, entsteht Potenzial für Innovation, Kooperation, Stabilität.“ Joris-Johann Lenssen, Vertreter des gastgebenden Mitglieds Scholz & Friends Reputation, ergänzte, dass Risikomanagement nicht nur Compliance umfasse, sondern auch die Verantwortung für den Schutz demokratischer Werte beinhalte. „Echte Chancen entstehen durch innovative Wertschöpfung im Kerngeschäft“, so Lenssen.

Neuer geschäftsführender Vorstand

Bereits Ende November 2025 hatte die Mitgliederversammlung von BAUM den Vorstand für die kommenden Jahre gewählt. Mit Marion Sollbach und Ellen Weiland wurden zwei neue stellvertretende Vorsitzende in das Gremium berufen. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Yvonne Zwick und dem wiedergewählten Martin Oldeland bilden sie den geschäftsführenden Vorstand des Netzwerks.

Marion Sollbach, erfahrene Nachhaltigkeitsberaterin und Expertin im Nachhaltigkeitsmanagement, möchte BAUM stärker europäisch vernetzen und den Austausch von Praxiswissen intensivieren. „Europa bleibt die Antwort auf die meisten Zukunftsfragen. Daher suchen wir den Schulterschluss mit Unternehmen und Organisationen, die wie BAUM an nachhaltiges Wirtschaften glauben“, erklärte Sollbach.

Ellen Weiland, Spezialistin für Sustainable Finance, bringt ihre Expertise aus ihrer Tätigkeit beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in den Vorstand ein. Ihr Fokus liegt auf der Verzahnung von Finanz- und Realwirtschaft, um die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. BAUM werde in Hinblick auf nachhaltige Finanzierungsmodelle „konkrete Unterstützung und Orientierung für Unternehmen bieten“ so Weiland.

Breite Unterstützung durch ehrenamtliche Mitglieder

Neben den vier hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern engagieren sich zwölf ehrenamtliche Mitglieder im BAUM-Vorstand. Diese wurden ebenfalls Ende November für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.

