Andreas Thorsheim ist Unternehmer im Bereich erneuerbare Energien. Mit einem starken Hintergrund in den Bereichen Technologie und Unternehmertum gründete er 2016 Otovo, den europäischen Marktplatz für Solaranlagen und Batteriespeicher. Das Unternehmen ist in 13 europäischen Ländern aktiv und hat eigene Standorte in Oslo sowie in Stockholm, Paris, Lissabon, Wien, Madrid, Berlin, Mailand und Warschau.