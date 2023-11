SPP-Leitfaden nachhaltige Beschaffung

„The Guide“ ist das erste Instrument des Sustainable Procurement Pledge (SPP), das auf der Grundlage der Erfahrungen der SPP-Gemeinschaft beruht. Der Leitfaden stellt eine Sammlung von Best Practices, Erfolgen und Misserfolgen vor. Damit soll das Dokument Beschaffungsverantwortlichen den Weg zu einem nachhaltigeren Einkauf ebnen.

Um sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitslösungen umgesetzt werden, ist nach Ansicht von Experten eine engere Zusammenarbeit zwischen Beschaffung, Nachhaltigkeit und Lieferkette erforderlich als je zuvor. Um Nachhaltigkeitsbemühungen zum Leben zu erwecken und Stakeholder einzubinden, müssen diese drei Bereiche auf integrierte Weise und mit Hilfe von Technologien zusammenarbeiten.

Die Verknüpfung von Beschaffung, Nachhaltigkeit und Versorgungskette

„Es ist an der Zeit, gemeinsam von der Ambition zur Wirkung zu kommen“, sagte Peter Köhne, CPO bei Speira „Beschaffung, Nachhaltigkeit und Lieferkette müssen Hand in Hand arbeiten, unterstützt durch Technologie, wenn wir einen echten Wandel herbeiführen wollen. Wir müssen die Punkte miteinander verbinden, wenn wir einen Wandel bewirken wollen.

In Zukunft werden die Verantwortlichen für Beschaffung und Lieferkette eng mit den Nachhaltigkeitsteams zusammenarbeiten müssen, um Strategien abzustimmen und datengestützte Erkenntnisse zu nutzen. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen versprechen, die nötige Transparenz zu schaffen, um Nachhaltigkeit zu einem Schlüsselfaktor bei Beschaffungs- und Lieferantenentscheidungen zu machen.

Laut einer neuen Studie bemühen sich Beschaffungsfachleute auf der ganzen Welt, Nachhaltigkeit in ihre Denkweise und ihren Beschaffungsansatz zu integrieren.

Eine Umfrage der International Federation of Purchasing and Supply Management ergab, dass 89 Prozent der Beschaffungsleiter Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Lieferanten und Verträgen berücksichtigen wollen. Darüber hinaus gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie planen, mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die Kohlenstoffemissionen innerhalb ihrer Lieferketten zu reduzieren.

„The Guide“ – Kompass für eine nachhaltige Beschaffung

Der SPP-Leitfaden ist eine Momentaufnahme der aktuellen Erfolge, Herausforderungen und Fallstudien. Er will Beschaffungsfachleuten dabei helfen, sich den Herausforderungen zu stellen und einen echten Wandel herbeizuführen, um Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil der Beschaffungsstrategien zu machen.

Der von SPP herausgegebene Leitfaden bietet einen "Realitätscheck" der harten Wahrheiten, denen sich Beschaffungsleiter stellen müssen, um Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen zu verankern. Außerdem werden die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Erzielung und Aufrechterhaltung von Fortschritten dargelegt.

„Dieser Leitfaden spricht offen über die Elefanten im Raum - die nicht angenehmen Wahrheiten, die Nachhaltigkeitsbemühungen behindern können", erklärt Thomas Udesen, CPO bei der Bayer AG. „Wir glauben, dass die Offenlegung dieser Realitäten der erste Schritt zu ihrer Überwindung ist.“

Zu den unangenehmen Wahrheiten gehören die mangelnde Unterstützung durch die Unternehmensleitung, die Schwierigkeit, den Wert der Nachhaltigkeit zu quantifizieren, und der Widerstand der Lieferanten gegen Veränderungen. Der Leitfaden empfiehlt dabei, das Engagement der Führungskräfte zu sichern, ESG-Daten zu sammeln und mit Lieferanten zusammenzuarbeiten.

„Wir wollen Fachleute inspirieren, indem wir aufzeigen, was möglich ist“, sagte Peter Köhne „Mit Mut und Vorstellungskraft können die hässlichen Wahrheiten, die der Nachhaltigkeit im Wege stehen, durchaus überwunden werden.“

Unabhängig davon, wo sich Beschaffungsfachleute auf dem Weg zur Nachhaltigkeit befinden, soll „The Guide“ einen “Grundlagen-Check“ der vorherrschenden Denkweise, der Pläne und ihrer Fortschritte ermöglichen. Er stützt sich auf die Erfahrungen von Führungskräften, die diesen Weg bereits beschritten haben. Er beleuchtet die wichtigsten Voraussetzungen, um einen echten Wandel herbeizuführen und ist dazu gedacht, Denken, Absichten und Fortschritt an den Realitäten zu messen, mit denen andere konfrontiert wurden.

Ein Leitfaden für Beschaffungsverantwortliche, der lebt

Bei der Entwicklung von „The Guide“ ging man davon aus, dass die Herausforderungen, mit denen Beschaffungsexperten konfrontiert sind, nicht statisch bleiben und sich im Laufe der Zeit verändern werden. Die Nachhaltigkeitslandschaft entwickelt sich rasant. Deshalb ist der Ruf nach einem Zugang zu den aktuellen Informationen laut.

Der SPP-Leitfaden „The Guide“ wird sich mit dem Fortschritt der nachhaltigen Beschaffung weiterentwickeln. Er ist ein Crowdsourcing der Fallstudien von Beschaffungsfachleuten. Das Ziel ist es, gemeinsam schnellere und sicherere Fortschritte zu erzielen.

Es ist deshalb geplant, ein Wissenszentrum für Beschaffungsfachleute weltweit aufzubauen. Hier sollen Fallstudien und Tools mit dem Ziel gesammelt und geprüft werden, einen Kompass bereitzustellen, um den Weg zu einer nachhaltigen Beschaffung zu erleichtern.

SPP-Germany

Thomas Heine und Peter Köhne wollen als Co Chair von SPP-Germany „The Guide“ dazu nutzen, die Zusammenarbeit der Beschaffungsverantwortlichen in Deutschland zu stärken: „Wir rufen alle Mitglieder und Interessierte der Initiative von SPP-Germany dazu auf, mitzuwirken. Macht eure Erfahrungen, Ansätze und Instrumente transparent für eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten und tragt dazu bei, „The Guide“ als gemeinsame Plattform der nachhaltigen Beschaffung weiterzuentwickeln.“

Download

Der Leitfaden „The Guide“ von SPP steht hier kostenfrei zum Download zur Verfügung.