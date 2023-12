Thomas Heine, Co-Chair von SPP Germany, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung „Kleine Kniffe“ und Initiator der Initiative „Aktiv für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung“.

Nachhaltigkeit und Unternehmensentwicklung liegen in der DNA von Thomas Heine. Seit 15 Jahren entwickelt er Projekte und Kampagnen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Seit sechs Jahren ist er fest mit dem Thema nachhaltige Beschaffung verwurzelt. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz integriert er in seinen Projekten ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.

Seine Schwerpunkte liegen in der Beratung, Kommunikation und Qualifizierung. Zu seinen Referenzen gehören die Herausgabe eines Magazins zur nachhaltigen Beschaffung, die Entwicklung und Umsetzung eines von der UNESCO prämierten hybriden Lernszenarios für die Ausbildung von Fachkräften sowie die Teilnahme an Beratungsprozessen des Bundeswirtschafts- und des Bundesumweltministeriums zu den Themen Vergaberecht und Kreislaufwirtschaft in der politischen Kommunikation.

Thomas Heine moderiert Podiumsdiskussionen und hält Vorträge zu Themen wie: nachhaltige Transformation von Unternehmen, nachhaltige Lieferketten, Product Carbon Footprint und Dekarbonisierung in Lieferketten, nachhaltige Ausrichtung des Einkaufs, Digitalisierung des Einkaufs sowie rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der nachhaltigen Transformation. Seine Leistungen werden von namhaften Unternehmen aus verschiedenen Branchen geschätzt.