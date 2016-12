03.05.2012 | Top-Thema Human Resource Controlling

Gängige Instrumente des HR-Controllings

Bild: Silke Wickel-Kirsch/Haufe Online Redaktion

Die gängigen Instrumente, die im Rahmen des HR-Controllings eingesetzt werden, werden in der Abbildung nach Komplexität in der Anwendung und nach Häufigkeit des Auftretens in der Praxis strukturiert.