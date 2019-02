Instrumente des Personalcontrollings

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Den Controllern stehen zahlreiche Instrumente für das Personalcontrolling zur Verfügung. Häufig sind es Standardwerkzeuge des Controllings, die an die Bedürfnisse des Personalmanagements angepasst wurden.

Kennzahlensysteme

Eine bestimmte Anzahl von Kennzahlen steht in Beziehung zueinander. Das dient vor allem der vollständigen Information eines bestimmten Sachverhaltes. In vielen Unternehmen ist es üblich, die bedeutendsten Kennzahlen in einem sogenannten Cockpit konzentriert aufzuzeigen.

Vergleiche und Benchmarks

Zu den Vergleichen zählen Ist-Ist-Vergleiche (Zeitvergleichskontrolle), Soll-Ist-Vergleiche (Planabweichungskontrolle), Soll-Wird-Vergleiche (Planfortschrittskontrolle), Ist-Wird-Vergleiche (Prämissenkontrolle), Wird-Ist-Vergleiche (Prognosenkontrolle). Benchmarks können entweder durch interne oder externe Vergleiche mit Wettbewerbern erfasst werden und sollen Fragen wie: Warum ist die andere Organisation so gut? oder Was kann unsere Organisation daraus lernen?

Zeitreihen

Zeitreihen dienen ebenfalls zum Vergleichen und sollen Trends und Entwicklungen erläutern und vorhersagen. Zum einen kann so der Erfolg von umgesetzten Maßnahmen beurteilt und zum anderen Fehlentwicklungen schnellstmöglich aufgedeckt werden.

Human Resource Scorecard

Die eigens für das Personalmanagement entwickelte Balanced Scorecard ermöglicht die Entwicklung einer Strategie und die gezielte Erarbeitung strategischer Kennzahlen. So können erfolgskritische Ziele für den Personalbereich besser definiert werden.

Human Resource Due Dilligence

Das Instrument wird zur sorgfältigen Analyse, Prüfung und Bewertung von Personalressourcen verwendet, die im Rahmen einer beabsichtigen, geschäftlichen Transaktion entstehen. Ziel ist die Identifizierung verborgener Chancen und Risiken beim Zielunternehmen. Betrachtet werden u. a. Unternehmenskultur, Führungsstrukturen und -prozesse sowie personalwirtschaftliche Instrumente und Systeme.

Mitarbeiterbefragungen

Qualitative Stärken und Schwächen des Unternehmens sollen durch Einsatz von Mitarbeiterbefragungen herausgefunden werden.

SWOT-Analyse und Szenariotechnik

Diese Instrumente sollen die strategische Analyse unterstützen. Die SWOT-Analyse analysiert Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen für das eigene Unternehmen und Geschäftsmodell im Vergleich zur Konkurrenz. Mit der Szenariotechnik werden mögliche zukünftige Entwicklungen erarbeitet.