Die Controlling-Literatur beschäftigt sich vielfach mit Controlling-Konzeptionen als klar umrissene Grundvorstellungen des Controllings auf der Basis einer theoretischen Fundierung. Die Controlling-Konzeption von Reichmann zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten. Sie beinhaltet einen kennzahlen- und berichtswesenbasierten Ansatz.

Die Controlling-Literatur beschäftigt sich vielfach mit Controlling-Konzeptionen als klar umrissene Grundvorstellungen des Controllings auf der Basis einer theoretischen Fundierung. Die Controlling-Konzeption von Reichmann zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten. Sie beinhaltet einen kennzahlen- und berichtswesenbasierten Ansatz.

Wegbereiter des Controllings

Reichmann zählt zu den Wegbereitern des Controllings, insbesondere neben Horváth und Deyhle. Deyhle war unter den großen Controlling-Pionieren vermutlich derjenige, der am frühesten in der Praxis Controllingspuren hinterlassen hat. Controlling-Jubilar Reichmann hat sich durch innovative Controllinginstrumente, wie das RL-Kennzahlensystem, das „House of Controlling“ und das CIC Controlling Cockpit® in der Fachwelt Anerkennung erworben. Im August 2018 beging der erfolgreiche Unternehmer, Hochschullehrer und Bestseller-Autor sowohl seinen 80. Geburtstag als auch das 30-jährige Jubiläum der Gründung seines Beraterunternehmens, der CIC GmbH & Co. KG, in Dortmund. Als „verlängerte Werkbank“ des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling an der TU Dortmund legte Reichmann vor über 30 Jahren den Grundstein für die Gründung der CIC GmbH & Co. KG. Außerdem blickt Reichmann auf ein 40-jähriges Engagement als ordentlicher Professor an der Technischen Universität Dortmund zurück. Seine systemgestützte Controlling-Konzeption ist Gegenstand des Titels „Controlling mit Kennzahlen“, der inzwischen in 9. Auflage vorliegt und den Reichmann mittlerweile gemeinsam mit den Hochschullehrern Martin Kißler und Ulrike Baumöl herausgibt. Das Buch zählt zu den führenden Standardwerken des Controllings (Verlagspräsentation mit Leseprobe finden Sie hier.)

Sammelband zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Reichmann

Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Thomas Reichmann erschien der Titel „Erfolgreiches Controlling“, herausgegeben von Andreas Wiesehahn und Martin Kißler. Dieser Sammelband vermittelt auf über 500 Seiten lesenswerte Beiträge, die Schüler, Kollegen und Weggefährten Reichmann gewidmet haben. Hier gehts zur Verlagspräsentation.