Prof. Jürgen Weber lehrte von 1986 bis 2019 an der WHU. Zu seinem 70. Geburtstag hat die Hochschule den renommierten Controlling-Professor nun auf besondere Weise geehrt: Das Auditorium trägt nun seinen Namen.

Jahrzehnte der Lehre, Forschung und Publikation im Controlling

Von 1986 bis 2019 lehrte, forschte und publizierte Jürgen Weber an der WHU und übernahm dabei auch zusätzliche Funktionen, wie die des Rektors oder Prorektors. Mit dem von ihm gegründeten Institut für Management und Controlling (IMC) prägte er das moderne Controlling-Verständnis in Deutschland maßgeblich mit. Als langjähriger Vorsitzender des Kuratoriums des Internationalen Controller Vereins forcierte er auch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in der Controller Community.

Intensive Verbindung von Theorie und Praxis

Sein fachlicher Schwerpunkt lag in den Gebieten des Controllings und der Unternehmens­steuerung, daneben lange Jahre auch im Feld der Logistik. Nach dem Motto des berühmten Psychologen Kurt Lewin "Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie" versuchte Jürgen Weber in seiner Arbeit stets, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Auch deshalb nahm er bewusst unterschiedliche theoretische Perspektiven ein und griff auf unterschiedliche Forschungsmethoden zurück. Basis dieser Arbeit war das Institut für Management und Controlling, das er gemeinsam mit Prof. Dr. Utz Schäffer und später auch mit Prof. Dr. Marko Reimer führte und dem er auch über seine Emeritierung hinaus eng verbunden blieb.

Nachwuchsbetreuer und Bestseller-Autor

In seinen 34 Jahren an der WHU hat Jürgen Weber an mehr als 1.300 Publikationen mitgewirkt und mehr als 150 Dissertationen und 11 Habilitationen betreut. Generationen von Betriebswirten und Studierenden ist er auch als Co-Autor des Lehr- und Arbeitsbuchs "Einführung in das Controlling" bekannt, das mittlerweile in der 17. Auflage erschienen ist, in mehrere Sprachen übersetzt wurde und vom Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) 2021 mit dem Lehrbuchpreis ausgezeichnet wurde.

Hörsaalwidmung als besondere Ehrung

Unter Federführung des Instituts für Management und Controlling (IMC) hat die private Wirtschaftshochschule anlässlich des 70. Geburtstags von Professor Weber für den 17. November 2023 eine besondere Ehrung für den Gründer und langjährigen Direktor des Instituts vorbereitet. Für den Geehrten selbst als Überraschungsfeier geplant, wurde der Hörsaal H-001 auf dem WHU-Campus in Vallendar feierlich in "Jürgen Weber Auditorium" umbenannt. "Mit all dem, was Professor Weber für diese Hochschule und diese Gemeinschaft getan hat, wollen wir ihm mit dieser Hörsaalbenennung unsere aufrichtige Dankbarkeit und Hochachtung ausdrücken und ihn auch allen zukünftigen Mitgliedern der WHU-Gemeinschaft als großen Lehrer, Forscher und auch als moralische Instanz in Erinnerung halten", sagte Prof. Dr. Christian Andres, der Rektor der WHU, in seiner Begrüßungsrede.

Bild: WHU – Otto Beisheim School of Management

Standing Ovations für Prof. Weber

Jürgen Weber selbst zeigte sich überrascht und bewegt und freute sich insbesondere über die mehr als 170 oft hochrangigen Gäste und Weggefährten, die zu seinen Ehren nach Vallendar gekommen waren "Vieles in meiner Laufbahn war durch die Institution WHU mitbestimmt", meinte Weber bescheiden. "Denn hier sind viele Dinge möglich, die an staatlichen Hochschulen oft nicht möglich sind." Neben Absolventen des ersten Jahrgangs der WHU waren auch zahlreiche seiner mehr als 150 ehemaligen Doktoranden und Habilitanden anwesend, um ihren Doktorvater zu ehren und mit ihm zu feiern.

Auch die Haufe Group gratuliert Prof. Jürgen Weber herzlich zu diesem runden Geburtstag. Wir wünschen weiterhin alles Gute und Gesundheit, bedanken uns für die langjährige ausgezeichnete und erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns darauf, diese noch lange fortsetzen zu dürfen.