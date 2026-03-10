Wirtschaftsappell: Kritik an Energiepolitik der Regierung

Über 3.500 Unternehmen haben einen Appell an die Bundesregierung gerichtet, um auf die Risiken der aktuellen Energiepolitik aufmerksam zu machen. Sie warnen vor wirtschaftlichen Einbußen und einer gefährdeten Energiewende.

Bis dato 3.680 Unternehmen haben sich einem Appell angeschlossen, der die Energiepolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Sie bemängeln, dass die aktuellen Vorhaben – wie das Netzpaket und die Eckpunkte des Gebäudemodernisierungsgesetzes – zentrale Ziele der Energiewende gefährden könnten. „Bestehende Investitionen und Arbeitsplätze sind in Gefahr“, heißt es in dem Aufruf, der auf der Website der Grünen veröffentlicht wurde. Die Partei teilte mit, den Text nicht zu verantworten. Er gehe auf die beteiligten Unternehmen selbst zurück.

Besonders kritisiert wird die Entwertung kommunaler Wärmeplanungen und die drohende Rechtsunsicherheit durch unklare Regelungen im Gebäudemodernisierungsgesetz. Das Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums unter Leitung von Katharina Reiche (CDU) wird ebenfalls stark beanstandet. Ein bekannt gewordener Entwurf sieht eine Verschlechterung der Förderung für Solaranlagen vor. Die Unternehmen fordern stattdessen eine stärkere Synchronisierung von Netzengpässen und dem Ausbau erneuerbarer Energien, mit einem Fokus auf Digitalisierung und Flexibilisierung.

Breite Unterstützung aus verschiedenen Branchen

Der Wirtschaftsappell findet nicht nur Unterstützung innerhalb der Erneuerbaren-Energien-Branche, sondern auch weit darüber hinaus. Unter den Unterzeichnern befinden sich Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Taxibetriebe, Restaurants und Schreinereien. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem die EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, Green Planet Energy eG und Naturstrom AG.

Die Unternehmen betonen die Bedeutung von ausreichend günstigem und sauberem Strom für die wirtschaftliche Erholung, Energiesicherheit und die Ansiedlung innovativer Branchen in Deutschland. Sie weisen darauf hin, dass der Strombedarf in Deutschland rapide steigen wird – sei es durch den Hochlauf der Elektromobilität, stromintensive Zukunftsbranchen wie KI oder die chemische Industrie.

Appell an die Bundesregierung: Energiewende beschleunigen

Die Unterzeichner fordern die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen von Union und SPD auf, die Energiewende als zentralen Hebel für bezahlbare Energie und wirtschaftlichen Fortschritt zu nutzen. Sie warnen davor, dass die aktuellen Vorschläge der Bundesregierung wirtschaftliche Potenziale und energiepolitische Notwendigkeiten ignorieren könnten.

Der Wirtschaftsappell zeigt, wie groß die Erwartungen an eine zukunftsfähige Energiepolitik sind – und wie wichtig es ist, die Energiewende nicht nur als ökologische, sondern auch als wirtschaftliche Chance zu begreifen.





