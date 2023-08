Kein Anstieg des "stillschweigenden Kündigens" in Deutschland

Bild: mauritius images / Ivan Chiosea / Alamy Mit den Gedanken wo anders: Quiet Quitting beschreibt die Arbeitseinstellung von Beschäftigten, die nur noch "Dienst nach Vorschrift" machen

In den letzten Jahren wurde vermehrt über das Phänomen des "Quiet Quitting" oder "stillen Kündigens" diskutiert, bei dem Beschäftigte sich nicht mehr vollständig in ihre Arbeit investieren. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat in einer Auswertung der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 bis 2021 untersucht, ob sich dieser Trend in Deutschland abzeichnet. Die Ergebnisse des Kompaktberichts sind ermutigend, denn es zeigt sich, dass ein tiefgreifender Trend zum "Quiet Quitting" in Deutschland aktuell nicht erkennbar ist.