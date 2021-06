Bild: Pixabay Wie gut Chatbots in der Praxis funktionieren, erforscht ein Team um Professor Mülder an der Hochschule Niederrhein.

Virtuelle Bewerbungsgespräche per Video­konferenz sind in Coronazeiten nichts Außerge­wöhn­liches mehr. "Robot Recruiting" geht noch einen Schritt weiter: Hier übernimmt die Software die Rolle des Recruiters vom Small­talk, über Fragen und Antworten. Wie gut das bereits in der Praxis funktioniert, zeigt ein Test von sieben Chatbots.