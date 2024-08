Haufe feiert 25 Jahre Personalmagazin

Haufe feiert das 25-jährige Bestehen des Personalmagazins. Was ursprünglich als Beilage zum "Haufe Personal Office" und "Haufe Personalbüro" konzipiert wurde, hat sich in 25 Jahren zum marktführenden HR-Fachmagazin entwickelt. Zum Jubiläum erscheint das bislang opulenteste und umfangreichste Heft als Print- und als Digitalmagazin.

Haufe setzte sehr früh auf Digitalisierung, erst spät stieg das Unternehmen in den Fachjournalismus ein. Das Loseblattwerk "Haufe Personalbüro", das in keiner Personalabteilung eines Unternehmens fehlte, wurde bereits 1997 als digitales Medium unter den Namen "Haufe Personal Office" publiziert. Das Personalmagazin war bei Gründung im Jahr 1999 zunächst als "Beilage" zu den digitalen und analogen Angeboten konzipiert, entwickelte sich aber rasch zu einem eigenständigen und unabhängigen Fachmagazin. Mit einer verkauften Auflage von 26.000 Exemplaren ist das Personalmagazin mit großem Abstand Marktführer in seinem Segment, sowohl in Print wie auch im Digitalen. Das dazugehörende Newsportal haufe.de/personal beispielsweise verfügt monatlich über zwei Millionen Visits, der Linkedin-Kanal über 50.000 Follower.

25 Jahre Transformation

Haufe hat in dieser Zeit selbst seine Transformation vom Verlag zum digitalen Vorreiter durchlaufen und bietet heute ein breites Spektrum von Fachwissen, Software, digitalen Prozesslösungen bis hin zu journalistischen Leitmedien an. "Unser Anspruch ist es, mit unseren Produkten im Markt Standards zu setzen. Das Personalmagazin setzt das als Leitmedium für HR-Fachleute in hervorragender Weise um. Es schafft Orientierung über relevante Themen und Trends, macht den Markt transparent und stiftet Nutzen für die tägliche Arbeit der HR-Fachleute", erläutert Iris Bode, Geschäftsführerin Haufe-Lexware und ergänzt. "Die Redaktion des Personalmagazins ist ein Beispiel für Qualitätsjournalismus, der sich durch Kompetenz, unterschiedliche Perspektiven und Fairness auszeichnet."

Ein Jubiläumsheft, das Mut macht

Das Jubiläumsheft, das zum 13. August 2024 erscheint, beschäftigt sich mit den großen Themen unserer Arbeitswelt. Es zeigt die Entwicklungslinien im Rückblick ("Früher") und im Ausblick ("Morgen") auf, entlarvt Mythen und Lebenslügen der HR-Verantwortlichen, bietet fachlichen Nutzwert und kurzweilige Unterhaltung. Renommierte Autorinnen und Autoren zeichnen ein Zukunftsbild der Arbeitswelt und der Profession HR. Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich gegenwärtig in einer Krise, bereits der fünften in den vergangenen 25 Jahren. HR hat sich seither immer wieder als erfolgreicher Krisenmanager bewährt. Unser Jubiläumsheft soll Mut machen, dass uns dies jetzt wieder gelingt."

Das Personalmagazin hat eine Jubiläumsseite eingerichtet, die Sie hier entdecken können.