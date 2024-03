Schmalenbach Tagung: Neue Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Schmalenbach-Tagung informiert über die aktuellen Entwicklungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Anforderungen der Kapitalmärkte, teilt Erfahrungen bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichtsanforderungen und diskutiert Herausforderungen gerade auch für mittelständische Unternehmen.

Neue Nachhaltigkeitsberichterstattung - Erste Erfahrungen mit den ESRS

Der erste Satz der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) tritt ab 2024 in Kraft und wird in der Folge von allen großen Kapitalgesellschaften in der EU anzuwenden sein. Dieses umfangreiche Regelwerk mit vielen Detailregelungen ist eine große Herausforderung nicht nur für die Organisation des Reporting und der Qualitätssicherung, sondern auch für die Führungsebene. Unternehmen müssen mittel- und langfristige Ziele und Strategien entwickeln und die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen der Geschäftsmodelle einschätzen. Und sie müssen darüber auch berichten.

Am 18. April 2024 diskutieren vor Ort:

Dr. Dominik von Achten CEO | Heidelberg Materials

Isabelle Adelt Mitglied des Vorstands | Fuchs SE

Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer Vorsitzender des Aufsichtsrats | Robert Bosch GmbH

Tanja Castor Head of Sustainability Reporting and Controlling Committee | BASF SE

WP Dr. Jens Freiberg Mitglied des Vorstands | BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Gunther Friedl Lehrstuhl für Controlling | Technische Universität München

Sven Gentner Referatsleiter | Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion (FISMA) | Europäische Kommission

Prof. Dr. Axel Haller Lehrstuhl für Financial Accounting and Auditing | Universität Regensburg

Prof. Dr. Christian Hofmann Institut für Unternehmensrechnung und Controlling | Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Christoph Jurecka Mitglied des Vorstands | Munich Re

Guido Kerkhoff Vorsitzender des Vorstands | Klöckner & Co SE

Prof. Dr. Kerstin Lopatta BWL, insb. externe Rechnungslegung, Prüfung und Nachhaltigkeit | Universität Hamburg

Dr. Nicolas Peter Vorsitzender des Kuratoriums | BMW Foundation Herbert Quandt

Veronika Pountcheva ISSB member | International Sustainability Standards Board

Adam Pradela Executive Vice President Corporate Accounting, Reporting & Controlling | DHL Group

Christoph Schauerte Head of Accounting and Group Accounting Officer | Vonovia SE

Dr. Monica Streck Head of Sustainability | Hensoldt AG

Prof. Dr. Christopher Sessar Chief Accounting Officer | SAP SE

Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Universität Paderborn

Prof. Dr. Patrick Velte Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Accounting, Auditing & Corporate Governance | Leuphana Universität Lüneburg

Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Wagenhofer Institut für Unternehmensrechnung und Controlling Karl-Franzens-Universität Graz

Informationen und Veranstalter

Donnerstag, 18. April 2024

Hotel Hyatt Regency Köln

Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

Die gemeinnützige Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. bildet seit Jahrzehnten einen wichtigen Begegnungsraum für die betriebswirtschaftliche Theorie und Praxis und ist ein einzigartiges Netzwerk: #hochkarätig, #fachlich führend, #wissenschaftlichen Standards verpflichtet, #ideell und finanziell unabhängig. Sie veranstaltet Tagungen und Kongresse, insbesondere alljährlich im Frühjahr die Schmalenbach-Tagung und im Herbst den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag. Das fachliche Fundament legen Arbeitskreise, in denen sich über 700 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis engagieren. „Schmalenbach Journal of Business Research“ (SBUR) und „Schmalenbach IMPULSE" erscheinen im Auftrag der Schmalenbach-Gesellschaft.