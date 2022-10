Zahlreiche Autorinnen und Autoren sind Teil des Bühnenprogramms, das die Haufe Group ab 19. Oktober 2022 auf der Frankfurter Buchmesse anbietet. Ein Highlight: Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, stellt sich den Fragen von Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub.

Nach zwei Jahren Pause hat sich die Haufe Group entschlossen, wieder auf der Frankfurter Buchmesse präsent zu sein. "Die Dynamik der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen nimmt weiter zu. Die Frankfurter Buchmesse ist für uns ein idealer Ort, um die Chancen und Herausforderungen für die Branche im Besonderen und die Wirtschaft allgemein zu diskutieren", erläutert Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group, die Beweggründe.

Vorträge von Personalmagazin-Autoren und -Autorinnen

Die Redaktionen und Lektorate der Haufe Group freuen sich, dass zahlreiche Autorinnen und Autoren am Bühnenprogramm teilnehmen, die auch auf der Haufe-Webseite publizieren. Über Innovationskultur diskutiert SAP-Innovationsexpertin Deepa Gautam-Nigge mit Autor Wolf Lotter, Berater Lysander Weiss und Clean Tech Advocate Marius Almstedt am 19. Oktober um 14 Uhr. Die Moderation liegt bei Christoph Pause, Chefredakteur New Management bei Haufe. Über sinnstiftende Arbeit spricht der Psychologe und Ex-HR-Manager Nico Rose, ebenfalls am 19. Oktober, um 15 Uhr.

Mit dabei sind auch drei Persönlichkeiten, die das Personalmagazin zu den 40 führenden Köpfen zählt: Professorin Jutta Rump, Professor Gunther Olesch und Professor Carsten Schermuly. Sie stellen ihre Bücher vor und nehmen an Diskussionsrunden rund um New Work teil. Die allseits bekannten Autorinnen Tijen Onaran und Viv Groskop sprechen über die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft.

Andrea Nahles im Talk mit dem Personalmagazin

Über "Die Transformation des Arbeitsmarktes und die Rolle der Agentur für Arbeit" spricht Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub am 21. Oktober 2022 um 10 Uhr mit Andrea Nahles, die seit zwei Monaten Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit ist. Sie hat angekündigt, die Agentur zur kundenfreundlichsten Behörde in Deutschland zu machen und den Anteil der digitalen Dienstleistungen kräftig auszubauen.

Das vollständige Programm inklusive Streaming finden Sie unter www.haufegroup.com/buchmesse