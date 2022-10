Bild: blog.creating-corporate-cultures.org

Die RMA-Konferenz Rating & Krisenmanagement dient der aktuellen Wissensvermittlung sowie dem Erfahrungs- und Informationsaustausch. Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz, die am 16. November als Präsenzveranstaltung in München-Freising stattfindet, stehen Themen wie Sustainable Finance, ESG-Kriterien in Ratingprozessen, zukünftige Nachhaltigkeitsberichterstattung, aktuelle Krisenentwicklungen sowie die Bedeutung der neuen ISO für die Fortentwicklung des Krisenmanagements. Durch praktische Beispiele werden die Themen anschaulich erläutert.