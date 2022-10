Unter dem Motto "Erfolgreiche Unternehmenssteuerung ökologisch, sozial und ökonomisch" veranstaltet die CA Controller Akademie die Fachtagung Nachhaltigkeit, die am 29. und 30. November 2022 online als Live-Event durchgeführt wird. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit als Innovationsfaktor und Basis für Geschäftsmodelle. Breakout-Sessions ermöglichen eine aktive Mitwirkung und den Austausch mit anderen Teilnehmenden und Experten.

Die Fachtagung bietet an zwei Tagen Anregungen, Umsetzungsideen und praktische Handlungsoptionen für Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Controlling. Behandelt werden u. a. Themen wie die Anforderungen an das ESG Reporting, Nachhaltigkeitskennzahlen, die Umsetzung von Nachhaltigkeits-Controlling am Unternehmensbeispiel sowie die nachhaltige Gestaltung und Steuerung der Wertschöpfungskette.

Die Vorträge

"Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben"

Jens Ropers, Partner CA Controller Akademie

"Dashboards for Future"

Ralph Schatten, Finance Director, KPMG Deutschland

"ESG ist eben doch ein Finance Thema"

Björn Maaß, Head of PreSales & Financial Applications Central Europe, Board Deutschland GmbH

"What gets measured gets managed - Nachhaltigkeit auf dem Weg ins Controlling"

Dr. Colin Bien, Mitgründer WeShyft GmbH

"Pflicht oder Kür - ist Nachhaltigkeit ein Thema für Unternehmenssteuerung & Controlling? - Eine Case Study der DATEV eG"

Claudia Maron, Head of Digital & Sustainable Economy, DATEV eG

"Echte Nachhaltigkeit braucht ein etabliertes Wertesystem"

Janis Birth, Mitgründer AHO.Bio GmbH

"Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette - Unternehmen brauchen Weitblick und Ausdauer"

Dr. Hajo Drees, CEO, Berlin Institute Supply Chain Management GmbH; Prof. Dr. Reinhold Kohler, Studiengangsleitung "Sustainable Industrial Operations and Business", Hochschule Landshut

"Ist das schon Klimaschutz oder kann das weg?"

Tanja Loitz, Geschäftsführerin, co2online

"ESG: Eine neue Dimension des Controlling"

Silke Thomas, Cluster Lead ESG Performance & Sustainable Finance, Deutsche Telekom AG

"Unternehmen statt Unterlassen - Wie die Wirtschaft vom Problem zum Teil der Lösung werden kann"

Lukas Bosch, Business Aktivist, Berater, Gründer, Autor und Speaker

Informationen und Anmeldung

Termin

Dienstag, 29. November 2022, 13 bis 18 Uhr

Mittwoch, 30. November 2022, 9 bis 13:15 Uhr

Ort: virtuell

Die Teilnahmegebühr beträgt 595 EUR zzgl. MwSt.

Hier kommen Sie zu weiteren Informationen und der Anmeldung.

Veranstalter

CA controller akademie

Münchner Straße 8

82237 Wörthsee