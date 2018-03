Mehr als 200 Job- und Karrieremessen finden jährlich in Deutschland statt. Dazu kommen Fachmessen wie die Expo Real mit eigenen Karrieretagen. Bild: Lennart Preiss/Messe München GmbH

Auf Jobmessen können Unternehmen eine Vielzahl an aussichtsreichen Kandidaten kontaktieren. Allerdings gilt es, im Vorfeld genau zu prüfen, welche Veranstaltungen zu den eigenen Recruiting-Bedürfnissen passen. Allein in Deutschland finden jährlich über 200 solcher Karrieremessen statt.

Die Schwerpunkte und Konzepte der Jobmessen und Karriereevents sind so verschieden wie ihre Besucher: Es gibt überregionale und regionale Veranstaltungen, solche, die sich an eine bestimmte Branche oder Berufsgruppe richten, und Events, die auf einen Karriereabschnitt zugeschnitten sind: Schüler, Hochschulabsolventen, Praktikanten, Berufserfahrene und viele mehr.

Jobmesse ist nicht gleich Jobmesse

Es gibt Veranstaltungen, die im Hochschulumfeld stattfinden, und sich auf Studierende und Absolventen einer einzelnen Hochschule oder eines ganzen Hochschulstandorts fokussieren. Und es gibt Veranstalter, die für eine bestimmte Zielgruppe mehrere Events im Jahr in unterschiedlichen Städten organisieren. Ein Beispiel sind die VDI Nachrichten, die im laufenden Jahr 19 Recruiting-Tage für Ingenieure in ganz Deutschland organisieren. Andere Beispiele sind Veranstalter wie Einstieg (neun Events 2018) oder Karrieretag (sieben Events 2018), die verschiedene Termine in unterschiedlichen Städten anbieten.

Der Klassiker der Jobmessen ist der Absolventenkongress, der traditionell im November in Köln stattfindet. Seit einigen Jahren bietet der Organisator, das Staufenbiel Institut, zusätzlich regionale Veranstaltungen an. Für 2018 sind Events in München, Stuttgart, Hamburg, Essen und Frankfurt am Main angekündigt.

Die richtigen Jobmessen 2018 auswählen

Stellen Sie sich im Vorfeld der Anmeldung zu einer Jobmesse folgende Fragen:

Treffen wir auf dieser Jobmesse auf unsere Kandidaten-Zielgruppe?

Ist die Veranstaltung etabliert? Sorgt der Veranstalter mit geeigneten Marketingmaßnahmen dafür, dass genügend Besucher kommen?

Bietet der Veranstalter die Möglichkeit, im Vorfeld Kontakte zu knüpfen oder Gespräche zu vereinbaren?

Stehen genügend Ansprechpartner aus der Personalabteilung sowie den relevanten Fachabteilungen für den Messestand bereit?

Hat die Veranstaltung ein Begleitprogramm wie Vorträge oder einen Bewerbungs-Check, an dem sich unter Unternehmen beteiligen kann?

Sind auf der Veranstaltung unsere Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt vertreten?

Wenn sie mehr als eine oder zwei Fragen mit „Ja“ beantworten, sollten Sie sich überlegen, ob eine Beteiligung an der avisierten Jobmesse für Sie sinnvoll ist. Möglicherweise ist ein anderes Format oder ein Karriereevent im eigenen Unternehmen für Ihre Zwecke besser geeignet.

Jobmessen 2018 und Karriereevents im Überblick

Die Vielfalt der Jobmessen in Deutschland ist, wie bereits erläutert, groß. Mit Ausnahme der Sommer- und der Weihnachtszeit findet jede Woche irgendwo eine Veranstaltung statt. Eine Auswahl der Veranstaltungen ab April 2018 finden Sie hier: