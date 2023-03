Bild: CA controller akademie

Unternehmen stehen aktuell einer Vielzahl von Veränderungen gegenüber: Probleme in den Lieferketten, neue gesetzliche Vorschriften oder die wachsende Bedeutung der Compliance sind nur einige davon. Die Fachtagung Finance der Controller Akademie (CA) widmet sich den Herausforderungen, denen sich Controlling- und Finanzabteilungen zwischen wachsenden Anforderungen und neuen Möglichkeiten stellen müssen. Sie findet am 4.5.2023 in Hamburg statt.