Die Universität Hohenheim ruft zur Teilnahme an einer Umfrage zur Bedeutung von Nachhaltigkeitswettbewerben und Awards für Unternehmen auf. Die Teilnahme ist noch bis zum 10. März 2023 online möglich.

Labels, Logos, Lobeshymnen – es gibt immer mehr Nachhaltigkeits-Awards für Unternehmen. Bereits 2017 zählte die Universität Hohenheim über 100 Wettbewerbe mit fast 500 Preiskategorien. Vergeben werden diese von bundesweiten Stiftungen, aber auch von Privatunternehmen, die sich dazu berufen fühlen.

Das Institut „Business Excellence and Sustainability Transformation (BEST)“ der Uni Hohenheim möchte nun erfahren, welche Bedeutung Nachhaltigkeitswettbewerbe für Unternehmen in Deutschland in Anbetracht multipler Krisen haben. Dazu ruft es zur Teilnahme an einer kurzen Online-Umfrage aus. Die Beantwortung soll etwa 15 bis 20 Minuten dauern und ist bis zum 10. März 2023 auf folgender Website möglich:

https://ww2.unipark.de/uc/unternehmen-sieger/

Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind aufgerufen

Teilnehmen können Menschen aus Unternehmen aller Branchen. Ganz gleich, ob die Organisation schon einmal an einem Nachhaltigkeitswettbewerb teilgenommen hat oder sich bisher noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat. Gefördert wird die Erhebung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert. Interessierte können allerdings am Ende der Umfrage ihre Kontaktdaten eingeben, um die Studienergebnisse im Nachhinein zu erhalten.