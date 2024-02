Bundespreis Ecodesign – Bewerbung

Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 15. April. Gesucht werden Konzepte, Dienstleistungen und Produkte, die durch ihre herausragende Umwelt- und Designqualität überzeugen.

Noch bis zum 15 April 2024 können sich Unternehmen aller Branchen und Größen, Gestalterinnen und Gestalter sowie Studierende mit ihren Arbeiten um den Bundespreis Ecodesign bewerben. Neben marktreifen Produkten und Dienstleistungen können auch konzeptionelle und studentische Arbeiten am Preis teilnehmen. Für die Teilnahme am Wettbewerb wird in den Kategorien Produkt, Service und Konzept eine einmalige Gebühr erhoben, deren Höhe sich nach der Größe des Unternehmens richtet.

In den letzten zwölf Jahren wurde der Bundespreis Ecodesign mehr als hundertmal vergeben. Ausgelobt wird die Auszeichnung durch das das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in Kooperation mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin

Das Vergabeverfahren des Bundespreis Ecodesign

Die eingereichten Arbeiten durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren, in dem ein Gremium aus Design- und Umweltexpertinnen und -Experten sowie eine hochkarätig besetzte Jury die Bewertung vornimmt. Ausgezeichnet werden Projekte, die eine herausragende Umwelt- und Designqualität aufweisen sowie einen innovativen Beitrag zur Transformation leisten.

Am 2. Dezember 2024 werden die prämierten Projekte bei der feierlichen Preisverleihung im Bundesumweltministerium geehrt und öffentlich bekannt gegeben.

Preisträgerinnen und Preisträger 2023

2023 wurden unter anderem die wassersparende Duscharmatur „Planet Edition“ von hansgrohe, der ressourcenschonende „GDM.Klimastein“ der Godelmann GmbH & Co. KG und die kreislauffähige „Mono Vest“ des Schweizer Bekleidungsherstellers Neumühle Switzerlands ausgezeichnet.

Weitere Informationen und Bewerbung für den Bundespreis Ecodesign.