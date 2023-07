B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2023

Das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V. hat am 11. Juli die Preisträgerinnen und Preisträger des B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreises bekannt gegeben. Im Fokus stehen die Kreislaufwirtschaft und die Überwindung der Klimakrise. Die Preisverleihung findet im November im Rahmen der B.A.U.M.-Jahrestagung statt.

Der B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis wird bereits seit 1993 verliehen. Damit gibt es ihn fast so lange, wie es dauert den Namen des Verbands „Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstestes Management“ (B.A.U.M.) auszusprechen. Der Preis zeichnet keine Organisationen aus, sondern Einzelpersonen, die eine Vorbildfunktion für nachhaltiges Management einnehmen. Laut einer Studie der Universität Hohenheim gehört der von B.A.U.M. verliehene Preis zu den bekanntesten und begehrtesten Nachhaltigkeitspreisen unter deutschen Unternehmen. Am 11. Juli wurden die sieben Preisträgerinnen und Preisträger für das Jahr 2023 bekannt gegeben.

Engagement soll „in die Breite wirken“

Laut Martin Oldeland, Vizepräsident von B.A.U.M. und Vorsitzender der Jury, waren in diesem Jahr Initiativen zu einer Kreislaufwirtschaft für die Jury besonders relevant. Er sagt: „Mir ist aber auch wichtig, dass das Engagement unserer diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in die Breite wirkt. Und das tut es, indem sie Verbraucherinnen und Verbrauchern nachhaltige Produkte und Dienstleistungen bereitstellen: im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Textilindustrie oder zur Förderung der Energiewende.“

Die B.A.U.M.-Vorsitzende Yvonne Zwick betont, neben Traditionsunternehmen seien auch Start-ups für die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft von großer Bedeutung. Der undotierte Preis wurde dieses Jahr in den Kategorien Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Großunternehmen, International, Digitalisierung und Wissenschaft ausgelobt.

Die B.A.U.M.-Preisträgerinnen und -Preisträger 2023:

Dr. Daniela Büchel, REWE Group (Kategorie Großunternehmen)

In der Jurybegründung heißt es, Dr. Daniela Büchel treibe Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Nachhaltigkeit seit Jahren in verantwortlicher Position bei der REWE Group voran. Mit dem Handelsunternehmen agiere sie nahe am Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher und ermögliche nachhaltiges Konsumverhalten.

Fabian Eckert & Florian Pachaly, reCup GmbH (Kategorie KMU)

Fabian Eckert und Florian Pachaly tragen mit ihrem Unternehmen reCup und dessen Pfandsystem zur Abfallvermeidung im To-go- und Take-away-Bereich bei. Damit leisten sie nach Ansicht der Jury einen Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema Verpackungsmüll und helfen, Mehrweg zum Standard zu machen.

Lukas Weimann, P.A.C. GmbH (Kategorie KMU)

Textilproduktion „Made in Germany“ kann innovativ, nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich sein – das habe Lukas Weimann mit dem von ihm gegründeten Unternehmen bewiesen. Er habe von Beginn an auf Regionalität und Inklusion gesetzt und mache die Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzbar.

Dr. Christine Prauschke, Enpal B.V. (Kategorie Digitalisierung)

Dr. Christine Prauschke ist verantwortlich für die Digitalisierung bei Enpal, einem Start-up im Bereich Solarenergie. Mit IoT-Lösungen erleichtere sie den Zugang zu einer dezentralen und intelligenten Versorgung mit erneuerbarer Energie, treibe die Energiewende voran und trage so zum Klimaschutz bei.

Prof. Dr. Maren Urner, HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (Kategorie Wissenschaft)

Prof. Dr. Maren Urner forscht zur Bedeutung und Wirkung von konstruktivem und lösungsorientiertem Journalismus sowie zu Selbstwirksamkeit. Durch ihre Arbeit trage sie zur Entwicklung von Konzepten für lösungs- und zukunftsorientiertes Denken zur Überwindung der Klimakrise bei.

Karla Magruder, Accelerating Circularity (Kategorie International)

Karla Magruder bringt mit Accelerating Circularity verschiedene Interessensgruppen zusammen, um gemeinsam zirkuläre Lieferketten und Geschäftsmodelle für die Textilindustrie zu entwickeln, Textilabfälle in neues Rohmaterial zu verwandeln und die textile Wertschöpfungskette hin zu nachhaltigeren Produkten und Prozessen zu transformieren.

Preisverleihung in Freiburg im November

Die Preisverleihung findet am 21. November im Rahmen des B.A.U.M.-Jahreskongresses in Freiburg statt. Unter dem Motto „rethink business“ treffen sich dort zwei Tage lang Nachhaltigkeitsakteurinnen und -akteure aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und Verbänden zu Workshops und Networking. Gastgeber ist das Freiburger Unternehmen und B.A.U.M.-Mitglied JobRad.

Mehr Informationen unter www.baumev.de/Jahrestagung